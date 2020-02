Οικονομία

Κορονοϊός: Κυβερνητική σύσκεψη για μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζόμενων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τα εναλλακτικά σενάρια που παρουσιάστηκαν στον Πρωθυπουργό και οι διαρκείς επαφές με την αγορά και την ΕΕ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να συζητήσουν τις επιπτώσεις του διεθνούς προβλήματος του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία, στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Μαξίμου, "παρουσιάστηκαν από το οικονομικό επιτελείο εναλλακτικά σενάρια και κατατέθηκαν προτεινόμενα μέτρα για κάθε σενάριο, για την αγορά εργασίας και για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τους εταίρους μας της Ε.Ε. προκειμένου να αποτιμηθεί η κατάσταση και να αναληφθούν κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες".

Εν τω μεταξύ, "ο υφυπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης αναλαμβάνει το συντονισμό των επαφών με τους εκπροσώπους των κλάδων της οικονομίας που επηρεάζονται ή πιθανόν να επηρεαστούν από την εξάπλωση της νόσου προκειμένου να αναληφθούν οι κατάλληλες δράσεις. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το πρόβλημα με σοβαρότητα, προνοητικότητα και υπευθυνότητα".

Το πρωί, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Υπ. Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, ανέφερε ότι ειναι υπό επεξεργασία υπουργική απόφαση με μέτρα, τονίζοντας "θα υπάρξουν ζημίες στις επιχειρήσεις και θα χαθούν θέσεις εργασίας, ωστόσο δεν μπορεί οι οικονομικές επιπτώσεις να καλυφθούν πλήρως απο το Κράτος".