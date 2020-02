Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Πιθανό κρούσμα σε πλοίο της γραμμής Ανκόνα - Πάτρα

Η επιβάτης πλοίου που είχε προορισμό την Πάτρα ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας της και σήμανε συναγερμός.

Στη Μονάδα Λοιμωδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μεταφέρθηκε επιβάτης πλοίου που θεωρείταιως πιθανό κρούσμα κορονοϊού.

Η γυναίκα ταξίδευε από την Ανκόνα προς την Πάτρα, ενημέρωσε όμως η ίδια το ΕΚΑΒ για την κατάσταση της υγείας της και αποβιβάστηκε στην Ηγουμενίτσα, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο, κάτω από όλα τα μέτρα προστασίας.

Από εκεί μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα, όπου και υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις.

Το πλοίο Cruise Olympia συνέχισε το δρομολόγιό του προς την Πάτρα.

Στην διάρκεια του πλου απο την Ηγουμενίτσα στην Πάτρα το πλοίο απολυμάνθηκε.

Μόλις έδεσε στον λιμένα των Πατρών, κλιμάκι της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας ανέβηκε στο πλοίο, ζήτησε απο πλήρωμα και επιβάτες να συμπληρώσουν υπεύθυνες δηλώσεις με τα στοιχεία τους και πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους, ενώ κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα διανείμει φυλλάδια και θα δώσει οδηγίες.

Πρόκειται για 67 επιβάτες και 93 μέλη πληρώματος, ενώ στην Ηγουμενίτσα αποβιβάστηκαν 64 επιβάτες, εκ των οποίων μία ήταν η ασθενής για την οποία έχει γίνει η κινητοποίηση.