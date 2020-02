Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ύποπτο κρούσμα σε πλοίο από την Ιταλία που προσεγγίζει την Πάτρα

Η επιβάτης πλοίου που είχε προορισμό την Πάτρα ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας της και σήμανε συναγερμός.

Στη Μονάδα Λοιμωδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μεταφέρεται επιβάτης πλοίου που θεωρείται ύποπτη ότι έχει κορονοϊό.

Η γυναίκα ταξίδευε από την Ανκόνα προς την Πάτρα, ενημέρωσε όμως η ίδια το ΕΚΑΒ για την κατάσταση της υγείας της και αποβιβάστηκε στην Ηγουμενίτσα, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο, κάτω από όλα τα μέτρα προστασίας.

Από εκεί μεταφέρθηκε στα Ιωάννινα, όπου και υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις.

Το πλοίο Cruise Olympia συνέχισε το δρομολόγιό του προς την Πάτρα, όπου όμως δεν έχει ακόμα αποφασιστεί το αν θα δέσει ή όχι μέχρις ότου εξακριβωθεί αν υπάρχει άλλος φορέας του κορονοϊού μέσα στο πλοίο.