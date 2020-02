Οικονομία

Φορολογικές... αρρυθμίες στον Προϋπολογισμό τον Ιανουάριο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον Προϋπολογισμό.

Πρωτογενές πλεόνασμα 495 εκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός τον Ιανουάριο, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,269 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ειδικότερα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, τον Ιανουάριο παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (Γενική Κυβέρνηση) ύψους 768 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 209 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία:

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 3,913 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 745 εκατ. ευρώ ή 16% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020. γεγονός που οφείλεται κυρίως στα μειωμένα έσοδα ΠΔΕ καθώς και στις αυξημένες επιστροφές φόρων.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,260 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 647 εκατ. ευρώ ή 13,2% έναντι του στόχου. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου 2020, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 69 εκατ. ευρώ ή 58,1%, Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 24 εκατ. ευρώ ή 97,4%, Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 55 εκατ. ευρώ ή 36,3%, εκ των οποίων : Φόροι οχημάτων κατά 56 εκατ. ευρώ ή 77,5%, Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 42 εκατ. ευρώ ή 27,3%, εκ των οποίων : Eπιστροφές δαπανών κατά 30 εκατ. ευρώ ή 68,6%,

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 1,2%, ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 6,2%, ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 17,3%, Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 12 εκατ. ευρώ ή 30,2%, Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 37 εκατ. ευρώ ή 12,9%, εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 37 εκατ. ευρώ ή 13.2%, Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 103 εκατ. ευρώ ή 12,8%, που οφείλεται κυρίως στη χρονική υστέρηση είσπραξης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία, Μεταβιβάσεις κατά 648 εκατ. ευρώ ή 98%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 348 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 98 εκατ. ευρώ από το στόχο (249 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 43 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 644 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, εξαιτίας της υστέρησης στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2020 ανήλθαν στα 4,681 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 232 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης απόκλισης είναι οι αυξημένες δαπάνες τόκων κατά 204 εκατ. ευρώ, καθώς και οι αυξημένες αποδόσεις προς την Ε.Ε. κατά 141 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον στόχο.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου 2020 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 κατά 132 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών στο σκέλος του ΠΔΕ κατά 122 εκατ. ευρώ.

Στο σκέλος του Τακτικού Προϋπολογισμού παρουσιάστηκε αύξηση έναντι του 2019 στις εξής κατηγορίες δαπανών:

αποδόσεις προς την Ε.Ε. κατά 141 εκατ. ευρώ (στις μεταβιβάσεις), τόκοι κατά 93 εκατ. ευρώ και λοιπές κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις κατά 74 εκατ. ευρώ (που αφορούν στην κάλυψη ελλείμματος ΕΛΕΓΕΠ και στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας).

Αντίθετα, η κατηγορία πρόσθετες αποδοχές (εντός της κατηγορίας παροχές σε εργαζομένους) εμφανίστηκε χαμηλότερη κατά 320 εκατ. ευρώ, καθώς το 2019 η κατηγορία αυτή περιλάμβανε τις πληρωμές των εφάπαξ ποσών του ν. 4575/2018.