Κοινωνία

Κορονοϊός: Μειωμένη έξοδο εκδρομέων αναμένει η Τροχαία Θεσσαλονίκης

Ο φόβος του κορονοϊού και η ακύρωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων καθηλώνουν τους Θεσσαλονικείς το τριήμερο.

Μειωμένη έξοδο των Θεσσαλονικέων για το τριήμερο της Αποκριάς αναμένει η τροχαία μετά την ακύρωση των καρναβαλικών εκδηλώσεων σε ολόκληρη την επικράτεια αλλά και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνουν οι πολίτες κατά της διάδοσης του κοροναϊού.

Ο διευθυντής τροχαίας Θεσσαλονίκης Θωμάς Γέρμανος, με δηλώσεις του στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφερε πως παρά τις όποιες εκτιμήσεις, η δύναμη της τροχαίας θα βρίσκεται έως και την Καθαρά Δευτέρα (2 Μαρτίου) «επί ποδός», όπως ακριβώς συμβαίνει σε όλες τις εξόδους, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

«Υπάρχει μια ανησυχία από τους πολίτες. Κάποιοι προβληματίζονται εάν θα μετακινηθούν, κάποιοι έχουν ακυρώσει τις εκδρομές τους», είπε ο κ. Γέρμανος, προσθέτοντας πως παραδοσιακά αρκετοί Θεσσαλονικείς επιλέγουν να ταξιδέψουν οδικώς το τριήμερο της Αποκριάς με κυριότερους ροορισμούς τη Ξάνθη και την Πάτρα, όπου πραγματοποιούνται μεγάλες καρναβαλικές παρελάσεις.

«Παρ' όλα αυτά, η τροχαία λαμβάνει τα καθιερωμένα μέτρα στους οδικούς άξονες. Θα είμαστε στους δρόμους για να δώσουμε τις απαραίτητες οδηγίες και να ενημερώσουμε τον κόσμο», πρόσθεσε ο κ. Γέρμανος.