Αθλητικά

Κορονοϊός: πιθανή η αναβολή των αγώνων το Σαββατοκύριακο

Τι αναφέρεται σε νεότερη ανακοίνωση της ΓΓΑ, αναφορικά με τις τελικές αποφάσεις.

Ανοικτό το ενδεχόμενο για αναβολή ή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών αφήνει η Πολιτεία, με νεότερη ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού αν οι εξελίξεις με τον κορoνοϊό το απαιτήσουν.

Χθες, η ΓΓΑ να ανακοίνωσε τελικά ότι δεν συντρέχει ακόμα λόγος για να συμβεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον για το προσεχές Σαββατοκύριακο, ωστόσο νεότερη ενημέρωση αφήνει ανοικτό αυτό το ενδεχόμενο για το προσεχές διάστημα, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Όλη η ανακοίνωση

"Με αφορμή την διεξαγωγή των προγραμματισμένων αθλητικών δραστηριοτήτων τα προσεχή 24ώρα, οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

Το πλαίσιο των καθημερινών εξελίξεων και τη συντεταγμένη αντιμετώπιση από την Πολιτεία, που αφορά στα κρούσματα κορονοϊού SARS-CoV-2 στη χώρα μας, τα εκτιμά και εισηγείται αναλόγως η «Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες» του Υπουργείου Υγείας, η οποία επιτροπή αποτελείται από ειδικούς επιστήμονες, καθηγητές επιδημιολόγους και λοιμωξιολόγους.

Για το Υφυπουργείο Αθλητισμού, το δημόσιο συμφέρον έχει απόλυτη προτεραιότητα στη λήψη αποφάσεων που ξεπερνούν την αθλητική κοινότητα, ιδιαίτερα όταν άπτεται θεμάτων υγείας.

Ο κ. Αυγενάκης παραμένει σε συνεχή επικοινωνία από χτες το μεσημέρι με τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας.

Η εισήγηση των ειδικών, υπό τον Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, ήταν καθησυχαστική. Μας ενημέρωσαν ότι δεν συντρέχει λόγος, με τις παρούσες συνθήκες, οποιασδήποτε παρέμβασης και εκτάκτου μέτρου στη διεξαγωγή των αθλητικών συναντήσεων για τις επόμενες ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, η εισήγηση αυτή μπορεί να αλλάξει, εάν τα δεδομένα, που καταφθάνουν στους αρμοδίους, επιβάλλουν διαφορετικούς χειρισμούς.

Αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με ηρεμία, υπευθυνότητα και προσοχή, σε συνεργασία με τους επικεφαλής των αθλητικών φορέων της χώρας μας".