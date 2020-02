Κόσμος

Σοκ: Ο κορονοϊός... κυκλοφορούσε στην Ιταλία εδώ και πολλές εβδομάδες

Τι αναφέρουν οι ειδικοί εξειδικευμένου εργαστηρίου, στο Μιλάνο. Γιατί δεν είχε ανιχνευθεί ο ιός.

Ερευνητές ειδικευμένου νοσοκομείου του Μιλάνου κατόρθωσαν να απομονώσουν την ιταλική εκδοχή του νέου ιού, ο οποίος «κυκλοφορούσε χωρίς να έχει ανιχνευθεί επί εβδομάδες» στην ιταλική χερσόνησο, σύμφωνα με τους ειδικούς που προσπαθούν να φθάσουν στην πηγή της επιδημίας.

«Η επιδημία δεν είναι πρόσφατη στην χώρα και ο ιός κυκλοφορούσε χωρίς να έχει ανιχνευθεί επί πολλές εβδομάδες, πριν από τον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων της νόσου», εξήγησε σήμερα ο καθηγητής Μάσιμο Γκάλι, η ομάδα του οποίου απομόνωσε το ιταλικό στέλεχος του ιού σε διάστημα μόνο τεσσάρων ημερών, στην τηλεοπτικό δίκτυο Rainews 24.

«Δεν πρόκειται για απίστευτη ανακάλυψη», μάλλον «φυσιολογική για ένα εργαστήριο σαν το δικό μας», αλλά αυτό «θα συμβάλει στην έρευνα για την δυναμική της επιδημίας στην Ιταλία», δήλωσε ο καθηγητής Γκάλι, διευθυντής του νοσοκομείου Sacco και του Μιλάνου, ειδικός στις λοιμώδεις νόσους.

Ο ιταλός καθηγητής δήλωσε πεπεισμένος ότι η μελέτη της ιταλικής εκδοχής του ιού «θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση της επιδημίας και στην ανάσχεσή της».