Κόσμος

Έβρος: Παράτυποι μετανάστες περνούν κολυμπώντας στην Ελλάδα (βίντεο-ντοκουμέντο)

Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες που μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ, μετά το "ελευθέρας" του Ερντογάν.

Την ώρα που εκατοντάδες αλλοδαποί απο την Συρία και άλλες χώρες βρίσκονται "εγκλωβισμένοι" στην ελληνουτουρκική μεθόριο στις Καστανιές, όπου έχει κλείσει το Τελωνείο και δεν επιτρέπεται η είσοδος στην Ελλάδα, πολλοί άλλοι καταφέρνουν να περάσουν επί ελληνικού εδάφους κολυμπώντας τον ποταμό Έβρο.

'Οπως αναφέρει η Γενί Σαφάκ, η οποία δημοσιεύει και σχετικό βίντεο, μετά το "ελευθέρας" του Ερντογάν ώστε πρόσφυγες να περάσουν τα τουρκικά σύνορα προς την Ευρώπη, δεδομένων των ελέγχων απο τις ελληνικές Αρχές στα συνοριακά περάσματα, πολλοί παράτυποι μετανάστες επιλέγουν να περάσουν κολυμπώντας τον Έβρο, απο περιοχές που δεν επιτηρούνται επαρκώς, ώστε να βρεθούν εντός της ελληνικής επικράτειας.