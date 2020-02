Πολιτική

Μεταναστευτικό: Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύσκεψη υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Επίθεση στην Κυβέρνηση για ανευθυνότητα στην διαχείριση του προβλήματος στα νησιά του Βορείου Αιγαίου.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, είχε σήμερα πολύωρη σύσκεψη με τομεάρχες και συνεργάτες που έχουν διατελέσει σε θέσεις ευθύνης στη διαχείριση της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκτός των άλλων οι πρώην Υπουργοί Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δ. Βίτσας και Γ. Μουζάλας, ο πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Β. Αποστολάκης και η Αντιστράτηγος ε.α. και Επίτιμη Γενική Επιθεωρήτρια Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων, Ζ. Τσιριγώτη.

'Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, "η σύσκεψη, αφού εκτίμησε τα τελευταία δεδομένα, κατέληξε στα εξής:

1. Η έμπρακτη αμφισβήτηση της Κοινής Δήλωσης ΕΕ – Τουρκίας αφορά το σύνολο της Ευρώπης και για αυτό απαιτείται άμεσα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία. Για αυτό τον λόγο καλούμε την Κυβέρνηση να ζητήσει άμεσα από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την έκτακτη σύγκληση Συνόδου Κορυφής. Η ΕΕ οφείλει να εγγυηθεί την εφαρμογή της Κοινής Δήλωσης, καθώς και να αναλάβει την ευθύνη για την επεξεργασία ενός αποτελεσματικού σχεδίου αντιμετώπισης της πιθανότητας ακύρωσής της. Ενός σχεδίου που προφανώς πρέπει να διέπεται από τις αρχές της αλληλεγγύης και του διαμοιρασμού της ευθύνης.

2. Οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη σημερινή δραματική κατάσταση στα νησιά μας, μετά από επτά μήνες παλινωδιών, είναι τεράστιες και δεδομένες. Εγκλωβισμένη σε λογικές μικροκομματικής σκοπιμότητας και για να μην δυσαρεστήσει τους δημάρχους και περιφερειάρχες της ΝΔ ανά την επικράτεια, εδώ και επτά μήνες δεν προχώρησε σε αποσυμφόρηση των νησιών και σε μεταφορά ευάλωτων ομάδων στην ενδοχώρα.

Καλούμε έστω και τώρα τον κ. Μητσοτάκη να αλλάξει ρότα και να υλοποιήσει επιτέλους το σχέδιο που εφάρμοζε με αποτελεσματικότητα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να αποσυμφορηθούν τα νησιά, προς όφελος και των νησιωτών και των αιτούντων ασύλου.

3. Σε μία κρίσιμη συγκυρία, την ώρα που η Τουρκία κλιμακώνει τις απειλές της και χρησιμοποιεί το προσφυγικό ως μοχλό εκβιασμού, η κυβέρνηση επέλεξε στάση εθνικής ανευθυνότητας. Επέλεξε δηλαδή να διχάσει τους πολίτες, να οδηγήσει σε πρωτοφανή κοινωνική έκρηξη τα νησιά μας και να καλλιεργήσει συνθήκες εμφυλιοπολεμικής σύρραξης.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να εγκαταλείψει άμεσα τη λογική του αυταρχισμού, να αποσύρει τις δυνάμεις των ΜΑΤ από τα νησιά, να ανακαλέσει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την επίταξη περιουσιών και να προχωρήσει σε ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου.

Η οριακή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης δεν αντιμετωπίζεται με επικοινωνιακά τεχνάσματα που δεν έχουν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα. Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση οφείλουν να εγκαταλείψουν άμεσα την επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης και να ασχοληθούν με την ουσία και την εξεύρεση λύσεων".