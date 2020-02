Με υπογραφή...

Πετρέλαιο: βουτιά 15% μέσα σε μια εβδομάδα!

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο κορονοϊός έχει «μολύνει» και την αγορά του πετρελαίου. Το μπρεντ κατέγραψε τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες από 2016 και το αργό από το 2008.

Νοσεί βαριά η αγορά του πετρελαίου καθώς η εξάπλωση του κορονοϊού σε Ευρώπη, αλλά και υποσαχάρια Αφρική φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο μιας πανδημίας. Η τιμή του μπρεντ βυθίστηκε κάτω από τα 50 δολάρια, έχοντας καταγράψει τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες απώλειες εδώ και τέσσερα χρόνια, ενώ του αμερικανικού αργού είναι πια κοντά στα 45 δολάρια.

Συγκεκριμένα το μπρεντ υποχωρεί στις 15:51 κατά 2,3% στα 50,5 δολάρια το βαρέλι. Νωρίτερα είχε διολισθήσει έως και τα 49,99 δολάρια, τα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούλιο του 2017. Η τιμή του αμερικανικού αργού υποχώρησε έως και τα 45,20 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο συμβόλαια είχαν απώλειες της τάξης του 15% σε εβδομαδιαία βάση. Για το μπρεντ ήταν η χειρότερη επίδοση από το 2016 και για το αμερικανικό αργό από το 2008.