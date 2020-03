Life

Megxit: “Κόκκινη κάρτα” του Καναδά σε Χάρι και Μέγκαν

Τι θα αλλάξει για τον Χάρι και τη Μέγκαν, που βρίσκονται στον Καναδά, από τη στιγμή που θα πάψουν να θεωρούνται μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Ο Καναδάς δεν θα μεριμνά πλέον για την ασφάλεια του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ, έγινε γνωστό από την κυβέρνηση της χώρας, άπαξ και οι δυο τους παύσουν να αποτελούν εν ενεργεία μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, εντός των επόμενων εβδομάδων.

Η καναδική αστυνομία συνδράμει τη μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου έχοντας αναλάβει κατά διαστήματα την ασφάλεια του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ από τον Νοέμβριο, όταν το ζευγάρι ξεκίνησε εκεί τις διακοπές του, διάρκειας 6 εβδομάδων στον Καναδά, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το ομοσπονδιακό γραφείο του υπουργού Δημόσιας Τάξης.

Όμως, άπαξ ο Χάρι και η Μέγκαν δεν θα θεωρούνται πλέον ανώτερα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, δεν θα επωφελούνται πλέον από την παροχή προστασίας, που χρηματοδοτείται από το καναδικό κράτος και το κόστος της υπολογίζεται σε εκατομμύρια δολάρια.

«Καθώς ο δούκας και η δούκισσα αυτή τη στιγμή αναγνωρίζονται ως διεθνώς προστατευόμενα πρόσωπα, ο Καναδάς έχει την υποχρέωση να παράσχει βοήθεια για την ασφάλειά τους, εφόσον χρειάζεται» τονίζεται στην ανακοίνωση της καναδικής κυβέρνησης. «Η βοήθεια θα διακοπεί τις επόμενες εβδομάδες, σε συμφωνία με την αλλαγή του στάτους τους».