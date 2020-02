Πολιτική

Συρίγος για Μεταναστευτικό: το push back στη θάλασσα επιτρέπεται όταν μιλάμε για δημόσια ασφάλεια

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο βουλευτής της ΝΔ τάχθηκε υπέρ μιας αυστηρότερης πολιτικής στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.

Στην επιχείρηση αποτροπής των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία δια των θαλάσσιων οδών, αναφέρθηκε ο βουλευτής της ΝΔ Άγγελος Συρίγος, τασσόμενος υπέρ μίας αυστηρής πολιτικής αντιμετώπισης ενδεχόμενων κυμάτων.

«Μιλάμε για αναχαίτιση ροών. Είναι εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Τα πλοία μας θα εμποδίζουν να πλησιάσει κάποιος. Θα εμποδίζουν ένα πλοίο να πλησιάσει τις ακτές. Όπως το λέω απλά», είπε ο κ. Συρίγος για να συνεχίσει.

«Αν ο άλλος πηδήξει στο νερό είσαι αναγκασμένος να τον μαζέψεις. Αλλά όταν ο άλλος ξέρει ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος δεν θα δώσει 2500 – 3000 ευρώ στον λαθροδιακινητή για να περάσει. Η οικογένεια με τα παιδιά δεν θα ανέβει πάνω στη βάρκα για να περάσουν εάν ξέρει ο άλλος ότι τα παιδιά του θα πέσουν μέσα στο νερό», είπε μιλώντας στο «ΘΕΜΑ 104.6».

Όπως εξήγησε, «είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Είναι άλλο να ξέρεις ότι θα έρθω και θα φτάσω με κάποιο τρόπο και άλλο να ξέρεις ότι ο άλλος θα με εμποδίσει να φτάσω. Κάποιοι ίσως φτάσουν, θα φτάσουν σίγουρα. Αλλά το μήνυμα που περνάει είναι εντελώς διαφορετικό».

Σε επισήμανση ότι το push back στη θάλασσα απαγορεύεται ο κ. Συρίγος απάντησε, «Όχι, όταν μιλάμε για δημόσια υγεία και δημόσια ασφάλεια. Είμαι κατηγορηματικός σε αυτό». Κληθείς να απαντήσει εάν θα βυθίζουν τις βάρκες με τους μετανάστες είπε «όχι» και διευκρίνισε για το πώς θα γίνεται η αποτροπή, λέγοντας ότι «δεν θα επιτρέπουν στις βάρκες τον πλου, να μπαίνουν σε εθνικά χωρικά ύδατα».