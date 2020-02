Αθλητικά

Όπεν Ντουμπάι: στον τελικό ο Τσιτσιπάς!

«Οδοστρωτήρας» στον ημιτελικό ο Έλληνας πρωταθλητής. Ποιον θα αντιμετωπίσει στον τελικό.

Την δυνατότητα να διεκδικήσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά το τρόπαιο στο Όπεν του Ντουμπάι έχει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο 21 ετών τενίστας, ο οποίος είναι Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε σήμερα (28/2) τον Βρετανό Ντάνιελ Έβανς (Νο 37) στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης με 6-2, 6-3 και, ύστερα από έναν αγώνα που κράτησε περίπου 1 ώρα και 22 λεπτά, πήρε το «εισιτήριο» για τον αυριανό τελικό.

Εκεί θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει τον τίτλο που έχασε πέρυσι στον τελικό του εν λόγω τουρνουά, όταν αντιμετώπισε τον Ρότζερ Φέντερερ και ηττήθηκε με 6-4, 6-4.

Το έργο του Τσιτσιπά στον τελικό δεν φαίνεται εύκολο. Και αυτό γιατί ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα πανηγύρισε τον τίτλο στο τουρνουά της Μασσαλίας, θα αντιμετωπίσει στην καταληκτική αναμέτρηση το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Σέρβο Νόβακ Τζόκοβιτς (Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη) και τον Γάλλο Γκαέλ Μονφίς (Νο 9).