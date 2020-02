Κοινωνία

High tech… κλέφτες αυτοκινήτων

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Είχαν απλώσει τα… “δίχτυα” τους σε πολλές περιοχές της χώρας. Πως δρούσαν.

Στα χέρια αστυνομικών της ΟΠΚΕ έπεσε, στον Ασπρόπυργο, 30χρονος Έλληνας, κατηγορούμενος για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής κατά συρροή και κατ' επάγγελμα. Αναζητείται 27χρονος συνεργός του.

Όπως διαπιστώθηκε οι δύο δράστες έχοντας διαρκή δράση, προέβαιναν σε κλοπές οχημάτων από διάφορες περιοχές της Χώρας.

Για τη διάπραξη των κλοπών είχαν προμηθευθεί με ειδικό τεχνικό εξοπλισμό (εγκεφάλους και κλειδιά οχημάτων), καθώς και παρεμβολείς σημάτων (jammer), για να αφαιρούν τα οχήματα και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι είχαν ενοικιάσει, με ψευδή στοιχεία ταυτότητας, υπόγειους χώρους στάθμευσης για να αποκρύπτουν αρχικά τα κλεμμένα οχήματα και μέχρι να εξασφαλίσουν την περαιτέρω διάθεσή τους.

Από τις έρευνες σε εταιρεία, οικίες και σε υπόγειο χώρο στάθμευσης, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

(3) κλεμμένα αυτοκίνητα

(7) κλεμμένες μοτοσυκλέτες

(9) κινητήρες αυτοκίνητων

(57) φυσίγγια

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνιάσθηκαν δώδεκα (12) περιπτώσεις κλοπών οχημάτων. Το κέρδος από την εγκληματική τους δράση υπερβαίνει τις -180.000- ευρώ. Επιπρόσθετα, ο 27χρονος αναζητούμενος έχει κατά το παρελθόν συλληφθεί για πλήθος αδικημάτων.