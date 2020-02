Κόσμος

Άγκυρα: δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να ανοίξουμε τα σύνορα

Εκπρόσωπος της τουρκικής Προεδρίας, δήλωσε ότι η χώρα του δεν έλαβε επαρκή βοήθεια για τη φιλοξενία 3,7 εκατομμυρίων Σύρων προσφύγων, από την Ε.Ε.

Η Τουρκία δεν θεωρεί ότι η απόφασή της να επιτρέψει σε ορισμένους από τα εκατομμύρια των προσφύγων που φιλοξενεί να περάσουν στην Ευρώπη θα έχει επιπτώσεις στις σχέσεις της με την Δύση, δήλωσε σήμερα ο διευθυντής της υπηρεσίας Μέσων Ενημέρωσης και Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Αλτούν δήλωσε ότι οι πρόσφυγες αποτελούν πλέον πρόβλημα της Ευρώπης και επίσης του κόσμου και πρόσθεσε ότι η Άγκυρα «δεν είχε άλλη επιλογή» παρά να χαλαρώσει τους συνοριακούς ελέγχους, αφού δεν έλαβε επαρκή βοήθεια για τη φιλοξενία 3,7 εκατομμυρίων Σύρων προσφύγων.

Να σημειωθεί ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτηση του στο Twitter, διαμήνυσε ότι «καμία παράνομη είσοδος στην Ελλάδα, δεν θα γίνει ανεκτή».

Ο Φαχρετίν Αλτούν δήλωσε επίσης ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν θα πει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας ότι η λεκτική υποστήριξη σχετικά με την επαρχία Ιντλίμπ δεν είναι αρκετή και ότι η Άγκυρα περιμένει «πραγματική» βοήθεια.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την διάρκεια της σημερινής τους τηλεφωνικής επικοινωνίας ότι όλα τα «στοιχεία» της συριακής κυβέρνησης αποτελούν στόχους για την Τουρκία και ότι θα πληγούν.

Ο Τούρκος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι ο Ερντογάν ζήτησε από τον Πούτιν να διασφαλίσει ότι η Ρωσία, που υποστηρίζει την Δαμασκό με αεροπορικά πλήγματα, θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις στην στο Ιντλίμπ ώστε να σταματήσει τις επιθέσεις της συριακής κυβέρνησης.