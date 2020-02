Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: κατάργηση του επισκεπτηρίου για συγκεκριμένους ασθενείς

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Οδηγίες του υπουργείου Υγείας για το επισκεπτήριο και την παραμονή συνοδών ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Με γνώμονα τη διασφάλιση της προφύλαξης των νοσηλευόμενων ασθενών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, το Υπουργείο Υγείας απέστειλε προς τις Υγειονομικές Περιφέρειες, οδηγίες για το επισκεπτήριο και την παραμονή συνοδών ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, για τους νοσηλευόμενους ασθενείς με ογκολογικά, αιματολογικά νοσήματα, ή άλλα νοσήματα που προκαλούν ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη, λόγω φαρμακευτικής αγωγής ή χρονίου νοσήματος), τα μέτρα που λαμβάνονται είναι τα εξής:

Κατάργηση του επισκεπτηρίου και, όπου κρίνεται αναγκαίο, να υπάρχει ένας συνοδός στον οποίο θα δίδεται ειδική άδεια.

Οι συνοδοί θα πρέπει να είναι ενήμεροι για την εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής (απολύμανση χεριών, χρήση μάσκας κ.λ.π.).

Δεν επιτρέπεται η παραμονή στο νοσοκομείο συνοδών που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα ενδεικτικό λοίμωξης ανώτερου αναπνευστικού (πυρετό, δεκατική πυρετική κίνηση, βήχα, φαρυγγαλγία, ρινική καταρροή).