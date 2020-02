Κόσμος

ΝΑΤΟ: αλληλεγγύη στην Άγκυρα για τον θάνατο 33 Τούρκων στρατιωτών

Ο Στόλτενμπεργκ εξέφρασε υποστήριξη στην Άγκυρα αλλά χωρίς να αναλάβει δεσμεύσεις καθώς μέλη από την ΕΕ έχουν καταδικάσει τη στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στη Συρία.

Της Μαρίας Αρώνη

Μετά τα αεροπορικά πλήγματα που δέχτηκε η Τουρκία από το συριακό καθεστώς και τη σύμμαχό του Ρωσία, στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας, σκοτώνοντας 33 τούρκους στρατιώτες, το ΝΑΤΟ εξέφρασε την αλληλεγγύη και την υποστήριξή του στην Άγκυρα, χωρίς ωστόσο να αναλαμβάνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Σήμερα το πρωί, κατόπιν αιτήματος της Τουρκίας που επικαλέστηκε το Άρθρο 4 της Συμμαχίας, συνεδρίασαν στις Βρυξέλλες οι πρέσβεις του ΝΑΤΟ. Μετά τη συνεδρίαση, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου κατά την οποία κάλεσε τη Ρωσία και τη Συρία να σταματήσουν την επίθεση στην Ιντλίμπ.

"Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ καταδικάζουν τη συνέχιση αδιάκριτων αεροπορικών επιθέσεων από το συριακό καθεστώς και τη Ρωσία που το υποστηρίζει», τόνισε ο Γενς Στόλτενμπεργκ. "Αυτή η επικίνδυνη κατάσταση πρέπει να αποδυναμωθεί για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της τρομακτικής ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή και να επιτραπεί η επείγουσα ανθρωπιστική πρόσβαση σε εκείνους που παγιδεύονται στην Ιντλίμπ", πρόσθεσε.

"Το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να υποστηρίζει την Τουρκία στην αεροπορική άμυνα της. Αυτό της επιτρέπει να προστατευθεί από την απειλή μιας πυραυλικής επίθεσης από τη Συρία", δήλωσε ο Γ. Στόλτενμπεργκ. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τα αεροσκάφη Awacs (ηλεκτρονικής ανίχνευσης) του ΝΑΤΟ θα περιπολούν τον εναέριο χώρο της Τουρκίας, αλλά απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με πιθανά νέα μέτρα υπέρ της Άγκυρας.

Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, ένταση επικρατεί στις σχέσεις των μελών του ΝΑΤΟ και συγκεκριμένα στις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των χωρών μελών της Συμμαχίας που είναι μέλη της ΕΕ και τα οποία έχουν καταδικάσει επανειλημμένα τη στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε η Τουρκία στη βόρεια Συρία.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, μετά τη συνεδρίαση των πρέσβεων της Συμμαχίας σήμερα το πρωί αναφέρει τα εξής:

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο συναντήθηκε μετά από αίτημα της Τουρκίας να διεξαγάγει διαβουλεύσεις βάσει του άρθρου 4 της ιδρυτικής συνθήκης της Ουάσινγκτον για την κατάσταση στη Συρία.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συνθήκης, κάθε Σύμμαχος μπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις όταν, κατά τη γνώμη του απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του.

Μίλησα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου χθες το βράδυ για την κατάσταση στη Συρία και ζήτησε αυτές τις διαβουλεύσεις.

Οι Σύμμαχοι εκφράζουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους για το θάνατο των Τούρκων στρατιωτών κατά τη διάρκεια της βομβιστικής επίθεσης χθες το βράδυ κοντά στην Ιντλίμπ.

Οι σύμμαχοι καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες αδιάκριτες αεροπορικές επιθέσεις από το καθεστώς της Συρίας και την υποστηρικτική της Ρωσία, στην επαρχία Ιντλίμπ.

Τους καλούμε να σταματήσουν την επίθεση τους. Να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του ΟΗΕ για μια ειρηνική λύση.

Αυτή η επικίνδυνη κατάσταση πρέπει να αποσυντεθεί για να αποφευχθεί περαιτέρω επιδείνωση της τρομακτικής ανθρωπιστικής κατάστασης στην περιοχή και να επιτραπεί η επείγουσα ανθρωπιστική πρόσβαση για όσους έχουν παγιδευτεί στην Ιντλίμπ. Προτρέπουμε την άμεση επιστροφή στην εκεχειρία του 2018.

Η σημερινή συνάντηση αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τουρκία.

Η Τουρκία είναι ο σύμμαχος του ΝΑΤΟ που πλήττεται περισσότερο από την τρομερή σύγκρουση στη Συρία - σύμμαχος ο οποίος έχει υποστεί τις περισσότερες τρομοκρατικές επιθέσεις και φιλοξενεί εκατομμύρια πρόσφυγες.

Το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να υποστηρίζει την Τουρκία με μια σειρά μέτρων, μεταξύ άλλων ενισχύοντας την αεροπορική άμυνα της, η οποία βοηθά την Τουρκία από την απειλή των επιθέσεων με πυραύλους από τη Συρία.

Ευχαριστώ την Τουρκία για την τακτική ενημέρωση των Συμμάχων σχετικά με την κατάσταση στη Συρία.

Οι σύμμαχοι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στα νοτιοανατολικά σύνορα του ΝΑΤΟ πολύ στενά.