“Best Friend’s Fear”: το… μενού αυτής της Παρασκευής (εικόνες)

Ακόμη ένα “σπαρταριστό” επεισόδιο μας χαρίζει η ομάδα του Σάββα Πούμπουρα και οι… συνεργοί της που “παρασύρουν” τα ανυποψίαστα θύματα.

Ο Σάββας Πούμπουρας «υποδέχεται» όσους ανυποψίαστους φίλους του έχουν μείνει, για να τους δείξει πώς το παράδοξο και το τρομακτικό γίνονται πραγματικότητα μέσα από κινηματογραφικά καλοστημένες φάρσες!

Αυτή την Παρασκευή:

1. ΝΑΝΣΥ ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟΥ - ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΠΕΤΡΟΥΤΣΕΛΙ

Η Φλορίντα και η Νάνσυ φτάνουν μαζί με την ενδυματολόγο στο σπίτι ενός φωτογράφου για να πάρουν μέρος σε φωτογράφιση με ρούχα εποχής.

Η Φλορίντα πρόκειται σε λίγο να μάθει πως στο ίδιο σαλόνι, ο φωτογράφος δολοφόνησε τη σύντροφό του, την ημέρα των γενεθλίων της…

2.ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΖΑΚΟΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΣ)

Ο Κώστας ακολούθησε τον συνεργάτη του, Αντώνη, σε ένα απόμερο σπίτι για να παραλάβουν κάποια άχρηστα για τον ιδιοκτήτη αντικείμενα.

Ο χώρος είναι άνω – κάτω και η παρουσία του Κώστα μόνο τυχαία δε θα φανεί στους πέντε μαφιόζους.

3.ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ - ΜΑΡΙΕΛΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ

Η Μαριέλλη έρχεται στο σπίτι για να φυλάξει ένα χαριτωμένο κοριτσάκι.

Σύντομα θα καταλάβει πως το φάντασμα της αγαπημένης γιαγιάς του κοριτσιού έχει στοιχειώσει το απόμερο σπίτι…

«Best Friend’s Fear» με τον Σάββα Πούμπουρα.

Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, στις 22:45.