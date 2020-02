Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: η έλλειψη ύπνου, το καλό πρωινό και ο “παγωμένος ώμος”

Χρήσιμες και έγκυρες συμβουλές από ειδικούς, για όλα τα θέματα υγείας και ευεξίας, στην ιατρική εκπομπή του ΑΝΤ1, κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Κάθε Σαββατοκύριακο στις 11:00, η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία μας, τη σωματική, την ψυχική αλλά και την πνευματική.

Αυτό το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου, ερευνούμε πώς η έλλειψη ύπνου μπορεί να επηρεάσει καταλυτικά τα κιλά μας και την καρδιαγγειακή μας υγεία, ενώ μαθαίνουμε πώς αντιμετωπίζεται ο «Παγωμένος ώμος», μια πάθηση που πλήττει κυρίως τις γυναίκες.

Την Κυριακή 1 Μαρτίου, ανακαλύπτουμε όλα τα νέα ερευνητικά δεδομένα για τη γρίπη και τον κορωνοϊό. Επίσης, ξεκαθαρίζουμε αν τελικά το καλό πρωινό παχαίνει ή αδυνατίζει και κατά πόσο τα 10.000 βήματα βοηθούν στην απώλεια βάρους.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο, στις 11:00, στον ΑΝΤ1!

