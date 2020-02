Life

“VICE Specials”: ο 8ος και ο 9ος κύκλος επεισοδίων στον ΑΝΤ1!

“Όπου υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχει και μια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί”. Πρεμιέρα την Καθαρά Δευτέρα, 2 Μαρτίου.

Το ελληνικό γραφείο του VICE επιστρέφει στον ANT1 με τον 8ο και τον 9ο κύκλο της σειράς ντοκιμαντέρ «VICE Specials», αγγίζοντας καθημερινά θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και καταγράφοντας τις προσωπικές ιστορίες ξεχωριστών ανθρώπων.

Η ομάδα του VICE ταξιδεύει στην Ελλάδα και το εξωτερικό ερευνώντας την κλιματική αλλαγή και την επίδρασή της στην υγεία μας. Επίσης, μαθαίνει για την παραγωγή και εξαγωγή του ελαιόλαδου, εξετάζοντας την επιρροή του εθνικού προϊόντος στην ελληνική οικονομία.

Επιπλέον, το VICE γνωρίζει παιδιά Ρομά της Μυτιλήνης, την ιστορία της ζωής ανθρώπων που μετά από ατύχημα χρειάστηκε να βάλουν πρόσθετα μέλη και μια ελληνική ομάδα ράγκμπι που θα πάει στο Μουντιάλ.

Ακόμη, η κάμερα του VICE ακολουθεί έναν Έλληνα DJ/μουσικό παραγωγό που κάνει τεράστια επιτυχία στη Βραζιλία, ταξιδεύει μαζί με μια ομάδα Γερμανών που δημιούργησαν το πρώτο ελληνικό κοινόβιο στο Σαρακήνικο της Ιθάκης και επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη για να καταγράψει την ιστορία κατασκευής του μετρό.

Όπου υπάρχουν άνθρωποι υπάρχει και μια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί. Οι περιοχές και οι χαρακτήρες αλλάζουν – και η κάμερα του VICE συνεχίζει να καταγράφει την πραγματικότητα όπως είναι.

