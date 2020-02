Πολιτισμός

“The Met: Live in HD”: πρεμιέρα για την όπερα “Αγριππίνα” (εικόνες)

Συνεχίζεται, αυτό το Σάββατο, το βραβευμένο πρόγραμμα που παρουσιάζει εξαιρετικές παραστάσεις, σε ζωντανή μετάδοση από την Να Υόρκη.

Το βραβευμένο πρόγραμμα “The Met: Live in HD”, της Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης, μετά την sold out προβολής της συγκλονιστικής όπερας «Πόργκι και Μπες» συνεχίζει τις προβολές του με την νέα παραγωγή της όπερας «Αγριππίνα», το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου στις 19:55.

Η «Aγριππίνα», η επίκαιρη σάτιρα του Handel για τα πολιτικά και σεξουαλικά σκάνδαλα που κυριαρχούν στην εξουσία, κάνει πρεμιέρα στη σκηνή της ΜΕΤ με την έξοχη νέα παραγωγή του Sir David McVicar. Ο πάντα ευρηματικός McVicar παρουσιάζει μια ξεχωριστή παραγωγή που αρχικά σχεδιάστηκε για το φεστιβάλ Monnaie στις Βρυξέλλες το 2000, με έναν κόσμο γεμάτο δολοπλοκίες όπου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν διαλύθηκε ποτέ, μα συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας. Όπως έκανε ο Handel όταν αρχικά σχεδίασε την όπερα, η παράσταση παρουσιάζει την σύγχρονη κοινωνία μέσα από ένα παραμορφωτικό καθρέφτη, σε ένα κόσμο γεμάτο από ίντριγκες, διαφθορά και πολιτικές διαμάχες.

Η κορυφαία Joyce DiDonato ερμηνεύει την Αγριππίνα, την διψασμένη για δύναμη αυτοκράτειρα. Η εκθαμβωτική Brenda Rae είναι η ραδιούργα και πλανεύτρα Ποππέα και η Kate Lindsey ερμηνεύει τον ασταθή νεαρό Νέρωνα. Ο Iestyn Davies ερμηνεύει τον φιλόδοξο αξιωματικό Όθωνα και ο Matthew Rose τον αυτοκράτορα Κλαύδιο, που για τον θρόνο του η Αγριππίνα, προορίζει τον γιό της, Νέρωνα. Διευθύνει ο Harry Bicket, γνωστός για τις ενορχηστρώσεις μπαρόκ ρεπερτορίου.

Δείτε την παράσταση «Αγριππίνα» σε Ελλάδα και Κύπρο, σε μια από τις παρακάτω αίθουσες:

Aθήνα: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Θεσσαλονίκη: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Βόλος: Κινηματοθέατρο Αχίλλειον Χανιά: Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) – 23/5/2020 Αλεξανδρούπολη: Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης Αγρίνιο: Δημοτικό Θέατρο Αγρινίου Τρίκαλα: Δημοτικός Κινηματογράφος Τρικάλων «CINE ΜΥΛΟΣ» Ηράκλειο: Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου ΔΕΠΤΑΗ Λεμεσός - Κύπρος: Θέατρο Ριάλτο Λάρνακα - Κύπρος: Κ – CINEPLEX Cinemas Λευκωσία – Κύπρος: Κ-CINEPLEX Cinemas Πάφος – Κύπρος: Κ-CINEPLEX Cinemas

Η παράσταση διαρκεί 3 ώρες και 30 λεπτά και μεταδίδεται με Ελληνικούς και Αγγλικούς υπότιτλους.

Η προπώληση εισιτήριων για τις παραστάσεις έχει ξεκινήσει σε όλες τις αίθουσες.

Βασικός υποστηρικτής του προγράμματος της Μet, από την πρώτη σεζόν του στην Ελλάδα το 2011, είναι η εταιρεία MYTILINEOS.

Το πρόγραμμα προβολών των μεγαλοπρεπών παραστάσεων της Met στην Ελλάδα υποστηρίζει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μεταδόσεων, το δίκτυο αιθουσών και τα σημεία προπώλησης εισιτηρίων επισκεφθείτε το www.metingreece.com , αλλά και την σελίδα μας στο facebook @metingreece.