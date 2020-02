Υγεία - Περιβάλλον

Νέο ενημερωτικό σποτ για τον κορονοϊό (βίντεο)

«Δεν φοβόμαστε, ενημερωνόμαστε», διαμηνύει το υπουργείο Υγείας και δίνει νέες αναλυτικές οδηγίες προφύλαξης.