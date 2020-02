Life

Εγκαίνια για “Το Καφέ της Χαράς” (εικόνες)

Ακόμη ένα απολαυστικό βράδυ Παρασκευής θα μας χαρίσουν οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1.

Στο 9ο επεισόδιο της σειρά “Το Καφέ της Χαράς”, που θα προβληθεί την Παρασκευή, στις 21:45, στον ΑΝΤ1, όλο το χωριό περιμένει το opening party του καινούργιου "Καφέ της Χαράς".

Ο Περίανδρος συνωμοτεί με τον υποτακτικό του αστυνόμο για να το σφραγίσει από το πρώτο κιόλας βράδυ και επιπλέον υποδαυλίζει την ζήλεια του Φατσέα προς τον Όθωνα που θεωρεί ότι «εξοφθαλμιά» το γυναικάκι του. Αλλά το σχέδιο του Περίανδρου δεν ευδοκιμεί γιατί ο αστυνόμος βάζει στο μάτι την τραγουδίστρια του συγκροτήματος και μεθάει.

Όταν ο Περίανδρος πηγαίνει να δει από κοντά τι συμβαίνει, όχι μόνο βλέπει τον αστυνόμο και τον Διονύση να παίζουν ξύλο, αλλά κινδυνεύει και ο ίδιος να ξυλοκοπηθεί από τη νεοαφιχθείσα δυναμική, όμορφη και μυστηριώδη, Στέλλα.





Ποια είναι η “Στέλλα” (Ζέτα Δούκα)

Η Στέλλα εμφανίζεται ουρανοκατέβατα την βραδιά των εγκαινίων του νέου Καφέ της Χαράς και γίνεται αμέσως κόκκινο πανί για τον Περίανδρο Πώποτα. Η έλευσή της αναστατώνει την Βάλια, που την παρουσιάζει ως την μπαργούμαν που περίμεναν.

Η Στέλλα έχει μια ιστορία που καλό είναι να μην μαθευτεί σε ένα τόσο συντηρητικό χωριό όπως το Κολοκοτρωνίτσι. Η Βάλια θα την συμβουλέψει να κρύψουν το παρελθόν της, έτσι λένε ψέματα σε όλους, ακόμα και στον Μάνο για το ποια είναι η ξανθιά μπαργούμαν και από πού έρχεται. Ο μόνος που ξέρει την αλήθεια είναι ο Δημήτριος. Η Στέλλα δεν φοβάται τίποτε, αλλά και δεν ελπίζει τίποτε.

Είναι τρομερά καχύποπτη απέναντι στους άντρες και έχει σοβαρούς λόγους γι’ αυτό. Η μισανδρία της συγκρούεται με τον μισογυνισμό του Πώποτα και δημιουργεί μία εκρηκτική κατάσταση. Ο Περίανδρος θα προσπαθήσει να εξιχνιάσει το μυστήριο που την περιβάλλει και θα συγκρουστεί σε όλα τα επίπεδα μαζί της, αλλά η γοητεία της είναι θανάσιμη παγίδα.