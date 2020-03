Life

Ο Λεωνίδας Κακούρης “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου (εικόνες)

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη του ηθοποιού, για την διαδρομή στην υποκριτική και την προσωπική ζωή του.

Την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου, στις 23:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Λεωνίδα Κακούρη.

Σε μία διαφορετική συνέντευξη, ο καταξιωμένος ηθοποιός που ενσαρκώνει τον «Δούκα» στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες» μιλά, από καρδιάς, για τη ζωή και την καλλιτεχνική του διαδρομή.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:45, στον ΑΝΤ1

