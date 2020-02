Αθλητικά

“Ο δρόμος προς το Euro 2020”: παίζει… μπάλα ο Δημήτρης Ουγγαρέζος (βίντεο)

Η κάμερα του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο Λονδίνο, για το ματς Άρσεναλ - Ολυμπιακός. Δείτε πλούσια ρεπορτάζ για το Champions και το Europa League και αφιερώματα στην Ιστορία του Euro.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έχει ξεκινήσει και ο ΑΝΤ1 σας βάζει στο κλίμα με την εκπομπή «Ο δρόμος προς το Euro 2020».

Ο Γιάννης Καραλής και ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος θα υποδεχτούν αυτή την Κυριακή στο στούντιο τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο οποίος θα προσεγγίσει με μια διαφορετική ματιά την μεγάλη διοργάνωση.

Θα προβληθεί ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον τρίτο τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 1968, αλλά και πλούσια ρεπορτάζ από τους αγώνες του Champions League και του Europa League. Μάλιστα, η κάμερα του ΑΝΤ1 βρέθηκε στο Λονδίνο για τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ.

Σύσσωμο το αθλητικό δυναμικό του σταθμού θα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες και τις εξελίξεις από το επετειακό Euro του 2020 με την έγκυρη υπογραφή του ΑΝΤ1!

Ραντεβού την Κυριακή 1 Μαρτίου στις 12:00.

