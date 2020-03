Life

“Αν ήμουν πλούσιος”: ο… άλλος Βρανάς και ένα τεστ DNA φέρνουν τα πάνω - κάτω (εικόνες)

Ξεχωριστά είναι και τα νέα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, που θα αρχίσουν να προβάλλονται από την Καθαρά Δευτέρα.

Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου - Επεισόδιο 116

Ο Βρανάς, άλλος άνθρωπος μετά το εγκεφαλικό, συγκινεί τον έναν μετά τον άλλο. Τα παιδιά στο σπίτι της Μόνικας φρικάρουν στη σκέψη να έρθει πάλι πίσω, ενώ ο Μάνος είναι πολύ δύσπιστος και πιστεύει ότι ο Βρανάς, για άλλη μια φορά, τους κοροϊδεύει. Η Βενετία βγάζει έξω τη Χριστίνα να διασκεδάσουν και ο Σωτήρης σκάει από τη ζήλια του. Το μαγαζί της Δάφνης γλιτώνει παρά τρίχα από την καταστροφή.

Ο Πέτρος ζηλεύει τον από μηχανής θεό και σωτήρα, Μάκη, ενώ η Μυρτώ πλέει σε πελάγη ευτυχίας και μόνο που τον βλέπει. Η Μελίνα προχωράει σταθερά με το σχέδιό της, αλλά προστατεύει και τον Βρανά από τις δολοφονικές διαθέσεις του Μουρούνα! Ή έτσι νομίζει, αφού η Πέγκυ πηγαίνει στο νοσοκομείο να βρει τον Φίλιππο με πολύ άγριες διαθέσεις.

Τρίτη 3 Μαρτίου - Επεισόδιο 117

Η Δάφνη, ο Αλέξης και ο Σωτήρης παραμένουν διστακτικοί στην επένδυση περισσότερων χρημάτων, προκαλώντας τον εκνευρισμό της Μελίνας. Η Ξένια συλλέγει όλα τα δείγματα και κλείνει ραντεβού με μικροβιολογικό εργαστήριο για τεστ DNA, την ώρα που η Φρόσω διαβάζει το γράμμα της Κικής και μαθαίνει όλη την αλήθεια για τον Αλέξη. Ο Σωτήρης γνωρίζεται τυχαία με τον Μάκη και του προτείνει μια θέση στον Σίφουνα.

Η Βενετία, μετά τη δημοσίευση των φωτογραφιών της Χριστίνας από την έξοδό τους, συνεχίζει το σχέδιό της, φτιάχνοντας προφίλ της Χριστίνας σε σάιτ γνωριμιών, το οποίο ανακαλύπτει τυχαία ο Σωτήρης μαζί με τον Μάκη και της στήνουν παγίδα. Ο Βρανάς, υπό την επήρεια του... εγκεφαλικού, έχει πάρει απόφαση να πει όλη την αλήθεια στη Μόνικα. Ο Μουρούνας, μόλις το μαθαίνει, αναλαμβάνει δράση κι έτσι ο Μάνος με τη Σμαράγδα καταλήγουν ξαφνικά στο κρατητήριο.

Τετάρτη 4 Μαρτίου - Επεισόδιο 118

Η Χριστίνα ανακαλύπτει τον ρόλο του Μάκη και πως από πίσω κρύβεται ο Σωτήρης και αποφασίζει να παίξει το παιχνίδι τους, όμως αυτήν την φορά τα πράγματα ίσως και να έχουν θετική έκβαση για τον γάμο τους. Η Μόνικα προσπαθεί να δώσει κουράγιο στον Μάνο και τη Σμαράγδα, που έχουν προφυλακιστεί άδικα, ενώ ο Μάνος υποψιάζεται πως πίσω απ’ όλα είναι ο Μουρούνας και η Μελίνα.

Ο Μουρούνας μαθαίνει για την έρευνα που κάνει ο Πέτρος για την εξαφάνιση του πατέρα της Δάφνης και προσπαθεί να τον πλησιάσει με σκοπό να μάθει τι έχει ανακαλύψει. Η Μελίνα επεξεργάζεται ένα σχέδιο για να ακυρώσει την παγίδα που έστησε ο Μουρούνας στον Μάνο, ενώ η Δάφνη υποψιάζεται πως κάτι ύποπτο τρέχει με το γράμμα που βρήκε πάνω στο γραφείο της Φρόσως. Η Ξένια παίρνει τα αποτελέσματα DNA μαζί με τον Θεοχάρη και οι αποκαλύψεις θα είναι καταιγιστικές για όλους.

Πέμπτη 5 Μαρτίου - Επεισόδιο 119

Ο Θεοχάρης δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι Μπούμπλης όπως πάντα πίστευε, αλλά Βρανάς! Η Φρόσω και η Πέγκυ δεν αποκαλύπτουν στη Δάφνη το γράμμα της Κικής. Η Πέγκυ, όμως, θα μάθει τι λέει το γράμμα για τον Αλέξη και θα τον απειλήσει, με αντάλλαγμα εκείνος να της δώσει το κουτί με τα έγγραφα του πατέρα της Δάφνης. Ο Μάνος και η Σμαράγδα βγαίνουν από το κρατητήριο, χωρίς να ξέρουν ποιος μεσολάβησε γι’ αυτό.

Η Δάφνη ρίχνει νέο άκυρο στον Αλέξη, που την προσεγγίζει ερωτικά. Η Μελίνα ολοκληρώνει το τελευταίο της κόλπο με τους τυχερούς της τριπλέτας πριν φύγει με τα λεφτά τους, ενώ ο Σωτήρης και η Χριστίνα δείχνουν να τα έχουν βρει επιτέλους! Ενώ συμβαίνουν, όμως, αυτά, ο Θεοχάρης σταματάει να αποκαλεί μπαμπά τον Σωτήρη και αποφασίζει να του πει ότι δεν είναι γιος του!

Παρασκευή 6 Μαρτίου - Επεισόδιο 120

Μετά την αποκάλυψη του τεστ DNA από τον Θεοχάρη, ο Σωτήρης επιτίθεται σε Βρανά και Χριστίνα, θεωρώντας πως στο παρελθόν έχουν συνευρεθεί ερωτικά! Το γεγονός αυτό κάνει έξαλλη τη Χριστίνα που, προσβεβλημένη, ζητάει απ’ τον Σωτήρη το οριστικό τέλος της σχέσης τους. Ο Μουρούνας εκνευρίζεται με τον εκβιασμό της Πέγκυς στον Αλέξη και κάνει ένα ραντεβού μαζί του, στο οποίο όμως και οι δύο υποκρίνονται.

Ο Μάνος περιμένει την αναχώρηση της Μελίνας, για να την ξεμπροστιάσει στο αεροδρόμιο και η Σμαράγδα αποκαλύπτει τα σχέδιά του στη Μόνικα. Ο Θεοχάρης βοηθά την Ξένια να θυμηθεί λίγο καλύτερα τι συνέβη με τα δείγματα του DNA. Την ίδια στιγμή, οι μέτοχοι καταθέτουν το εκατομμύριο της επένδυσης και η Μελίνα, έχοντας τα χρήματα στον λογαριασμό της, παίρνει την απόφαση να φύγει για πάντα...