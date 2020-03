Life

“Special Report”: η τουρκική στάση στο Μεταναστευτικό, οι ανήλικοι πρόσφυγες και το Ορφανοτροφείο στην Πρίγκιπο (εικόνες)

Ξεχωριστές έρευνες και ιστορίες που μας αφορούν όλους, παρουσιάζουν η ομάδα του Τάσου Τέλλογλου, ο οποίος ξεκινά την εκπομπή από την Κωνσταντινούπολη.

Ο Τάσος Τέλλογλου και μαζί του ο Αντώνης Φουρλής αλλά και οι έμπειροι reporters του ειδησεογραφικού τμήματος του ΑΝΤ1 παρουσιάζουν μεγάλες έρευνες, αποκαλυπτικά θέματα, αποκλειστικές συνεντεύξεις, διεισδυτικά ρεπορτάζ, συναρπαστικές αφηγήσεις και οδοιπορικά από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Τι θα δούμε στην εκπομπή, την Τρίτη, 3 Μαρτίου…

Η εκπομπή αρχίζει εκτάκτως με τον Τάσο Τέλλογλου από την Κωνσταντινούπολη, με θέμα την ανεξέλεγκτη μετανάστευση και τα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται ανήλικους, σε Λέσβο και Αθήνα.

“Απροστάτευτοι”

Την ώρα που ξεκινούν οι εργασίες στα νησιά για τα νέα ελεγχόμενα κέντρα προσφύγων και μεταναστών, το «Special Report» ερευνά τι θα συμβεί στον πιο ευάλωτο από τους πληθυσμούς που θα φιλοξενήσουν: τους ανήλικους που φθάνουν χωρίς τις οικογένειές τους στη χώρα.

Με την κάμερα της εκπομπής, η Κέλλυ Χεινοπώρου ακολουθεί τα βήματα των απροστάτευτων ανηλίκων από τη Μόρια μέχρι τα πάρκα της Αθήνας και καταγράφει σκληρές εικόνες από την καθημερινότητα που ζουν, αυτή τη στιγμή, χωρίς στέγη στη βροχή και στο κρύο αλλά και την εκμετάλλευση που βιώνουν, εξωθούμενοι στην πορνεία, σε μία απεγνωσμένη προσπάθεια για να επιβιώσουν.





“Μάχη με τον χρόνο”

Ο Αντώνης Φουρλής ταξιδεύει μέχρι την Τουρκία για να καταγράψει τον αγώνα των Ελλήνων της Πόλης για τη διάσωση του ορφανοτροφείου της Πριγκίπου, του μεγαλύτερου ξύλινου κτιρίου της ευρωπαϊκής ηπείρου και ενός διαχρονικού συμβόλου για τους Ρωμιούς, το οποίο μετά από έναν αιώνα Ιστορίας κατά τον οποίο φιλοξένησε χιλιάδες ελληνόπουλα, κινδυνεύει με κατάρρευση. Η εκπομπή συναντά τους πρώην οικότροφους που ανακαλούν μνήμες από τη ζωή στο ορφανοτροφείο. Ακόμη, η κάμερα του «Special Report» καταγράφει σπάνιες εικόνες, μέσα στο υπό κατάρρευση κτίριο, μαζί με την ομάδα Ελλήνων και Τούρκων αρχιτεκτόνων, οι οποίοι πιστεύουν ότι το μοναδικό αυτό αρχιτεκτονικό μνημείο μπορεί να ξαναζωντανέψει.

