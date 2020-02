Life

“Άγριες Μέλισσες”: δολοπλοκίες και μυστικά που… “χαρακώνουν” ζωές (εικόνες)

Καταιγισμός εξελίξεων στα καινούρια επεισόδια, με ανατροπές και πάθη που “θολώνουν” τα μυαλά των ηρώων στο Διαφάνι.

Η αποκάλυψη των ένοχων μυστικών της Δρόσως και του Νικηφόρου προκαλούν έντονες αντιδράσεις, κυρίως από την Ασημία, ενώ μια τυχαία συνάντηση της Ελένης με την Θεοδοσία στον γυναικολόγο φουντώνει τα σενάρια για τους λόγους που η μεγάλη αδελφή Σταμίρη επισκέφθηκε τον γιατρό.

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1, «Άγριες Μέλισσες», που προβάλλεται από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:45.

Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου - Επεισόδιο 82

Η Δρόσω δεν μπορεί να δεχτεί τον Μιλτιάδη ως πατέρα της, παρά τις προσπάθειές του να της εξηγήσει τους λόγους που κράτησε αυτό το μυστικό τόσα χρόνια. Η Ελένη πηγαίνει στον Βασταρδή, θέλοντας να μάθει ποιες θα είναι οι συνέπειες σε περίπτωση που υπάρχει συγγένεια ανάμεσα στους δυο γονείς. Η επίσκεψη, όμως, στον γυναικολόγο θα τη φέρει απέναντι από τη Θεοδοσία. Η Θεοδοσία θα καταλάβει το μυστικό των αδερφών Σταμίρη;

Ο Δούκας συνεχίζει την τιμωρία του Μελέτη αλλά τον έχουν βάλει σε σκέψεις όσα του αποκάλυψε για τον Κλεομένη. Θα ανακαλύψει την αλήθεια για τον γαμπρό του; Ο Λάμπρος με τον Κυπραίο ενώνουν τις δυνάμεις τους, θέλοντας να ξεμπροστιάσουν τον Φώτη και τη σχέση του με τον Δούκα για να σώσουν τον συνεταιρισμό. Η Μυρσίνη, με χαρά, μαθαίνει πως ο Νικηφόρος και η Ασημίνα δε θα φύγουν για Παρίσι αλλά η άρνηση του Δούκα να του δώσει το μερίδιο του από την οικογενειακή περιουσία θα οδηγήσει σε νέα σύγκρουση. Ο Νικηφόρος, όμως, είναι αποφασισμένος να μείνει και να μιλήσει στην Ασημίνα. Θα του αλλάξει γνώμη η Ελένη;

Τρίτη 3 Μαρτίου - Επεισόδιο 83

Η Ασημίνα, καταρρακωμένη απ’ τις αποκαλύψεις του Νικηφόρου για το ένοχο μυστικό του, φεύγει απ’ το σπίτι, βρίσκοντας καταφύγιο στης Ουρανίας. Κι ενώ η Θεοδοσία φτιάχνει άσχημα σενάρια με το νου της, για τον λόγο που η Ελένη επισκέφθηκε έναν γυναικολόγο, ο Λάμπρος μαζί με τον Κυπραίο προσπαθούν να σώσουν τον συνεταιρισμό που διαλύεται. Η έχθρα τους, όμως, δεν διευκολύνει την προσπάθεια.

Την ίδια στιγμή, η Ανέτ μαζί με τον Νέστορα και τη βοήθεια κάποιων απρόσμενων συμμάχων, συνεχίζουν τις προσπάθειες προκειμένου να βρει τον γιο της. Ο Μελέτης καταφέρνει να σωθεί απ’ την τιμωρία που του επέβαλε ο Δούκας, αποφασισμένος να κάνει ένα σημαντικό βήμα. Θα απαρνηθεί την αγάπη του για την Πηνελόπη ή θα σταθεί απέναντι στον Δούκα; Ο Νικηφόρος λέει στην Ελένη και τη Δρόσω ότι αποκάλυψε τα πάντα στην Ασημίνα. Η Δρόσω ξεσπάει εναντίον του και η κατάσταση δεν αργεί να εκτροχιαστεί, με κίνδυνο να χυθεί ακόμα μια φορά το αίμα ενός Σεβαστού.

Τετάρτη 4 Μαρτίου - Επεισόδιο 84

Η Ασημίνα, νιώθοντας προδομένη από τις αδελφές της κι από τον Νικηφόρο, φτιάχνει τη βαλίτσα της με σκοπό να φύγει. Την προλαβαίνει, ωστόσο, η Μυρσίνη, η οποία της προτείνει ένα σχέδιο που θα έλυνε όλα τα προβλήματα τους. Πώς θα αντιδράσει η Ασημίνα; Η Παγώνα, πικραμένη από την συμπεριφορά της Ουρανίας, της μιλά άσχημα και της δηλώνει πως δεν θέλει πια να έχουν καμία σχέση.

Η Ελένη, ανήσυχη για το σημάδι της Δρόσως, επισκέπτεται τη Δέσπω και βρίσκεται μπροστά σε μια αναπάντεχη αποκάλυψη. Την ίδια στιγμή, ο Μελέτης αποφασίζει να αντιμετωπίσει τον Κλεομένη, ενώ η Ασημίνα βρίσκει τη Δρόσω, απαιτώντας να μάθει λεπτομέρειες για την προδοσία της. Μια συνάντηση που θα αφήσει βαθιά χαραγμένες πληγές στη ψυχή των δυο αδελφών.

Πέμπτη 5 Μαρτίου - Επεισόδιο 85

Ενώ η Ασημίνα εμμένει στην απόφασή της να φύγει απ’ το Διαφάνι, τόσο η Ουρανία όσο και ο Νικηφόρος με την Ελένη προσπαθούν να την αποτρέψουν. Παράλληλα, η σχέση του Μελέτη και του Κλεομένη βρίσκεται σε τεντωμένο σκοινί, όμως ο Δούκας δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Η Ανέτ μαθαίνει μια πικρή αλήθεια για τον γιο που παράτησε, ενώ ο Λάμπρος στήνει παγίδα στον άνθρωπο που έβαλε ο Δούκας για να τους διαλύσει τον συνεταιρισμό.

Την ίδια ώρα, η Μυρσίνη σε μια τελευταία προσπάθεια να βοηθήσει τον γιο της αλλά και να κρατήσουν κοντά τους το παιδί της Δρόσως, απευθύνεται στην ίδια τη Δρόσω. Ο Προύσαλης ενημερώνει τον Νέστορα για ένα δυσάρεστο περιστατικό ενός κοντινού του ανθρώπου, η Ελένη δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση απ’ τον Μιλτιάδη, ενώ η Ασημίνα δέχεται την απρόσμενη επίσκεψη δυο γυναικών, μια επίσκεψη που ίσως αλλάξει τη ζωή της για πάντα…