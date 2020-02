Life

ΔΕΔΔΗΕ: συμβουλές για ασφαλές πέταγμα χαρταετού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Εν όψει της Καθαράς Δευτέρας, ο ΔΕΔΔΗΕ δίνει συμβουλές για το τι μπορείτε να κάνετε εάν ο χαρταετός σας τυλιχθεί σε καλώδια.

H Καθαρά Δευτέρα πλησιάζει μαζί της και το πιο διάσημο έθιμο της ημέρας, το πέταγμα του χαρταετού. Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), δίνει συμβουλές για να πετάξει κανείς τον χαρταετό του με ασφάλεια και χωρίς "απρόοτπα", αλλά και οδηγίες στην περίπτωση που ο αετός κολλήσει σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Αν ο χαρταετός σας μπλεχτεί στα καλώδια, τότε για την ασφάλειά σας:

1. μην επιχειρήσετε να τον απελευθερώσετε τραβώντας τον σπάγκο ή χρησιμοποιώντας άλλα αντικείμενα, ακόμη και ξύλινα

2. μην προσπαθήσετε να αναρριχηθείτε πάνω σε ικριώματα ή στύλους διανομής ηλεκτρικού ρεύματος ή ηλεκτροφωτισμού, ούτε και σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια.

Σε κάθε περίπτωση που θα χρειαστείτε βοήθεια:

3. ειδοποιείστε τις βλάβες του ΔΕΔΔΗΕ (11500, Κέντρο Εξυπηρέτησης και Βλαβών) ή

4. επικοινωνήστε με το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής.

Για την ταχεία αποκατάσταση τυχόν βλαβών από το πέταγμα των χαρταετών, ο ΔΕΔΔΗΕ θα έχει αυξημένα συνεργεία σε όλες τις Υπηρεσίες του ανά τη χώρα.

"Μην πετάτε το χαρταετό σας κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια", αναφέρει η αφίσα της καμπάνιας, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας αλλά και διακοπής της παροχής ρεύματος στη γύρω περιοχή.