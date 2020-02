Κοινωνία

Δεκάδες νεκροί μετά από σύγκρουση τρένου με λεωφορείο

Διαφορετικό απολογισμό για τους νεκρούς και τους τραυματίες δίνουν τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων.

Τριάντα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε σύγκρουση ενός τρένου με ένα επιβατικό λεωφορείο στην περιοχή Σουκούρ, στην νότια επαρχία Σιντ του Πακιστάν δήλωσε αργά σήμερα ένας τοπικός αξιωματούχος, σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ο επίτροπος της περιοχής Σουκούρ, ο Σαφίγκ Αχμέντ Μαχεσάρ είχε κάνει αρχικά λόγο για 15 νεκρούς, σημειώνοντας πως ο απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε καθώς 15 τραυματίες που είχαν διακομιστεί σε δύο νοσοκομεία υπέκυψαν.

Το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο ένα εκτελεστικό διοικητικό στέλεχος των πακιστανικών σιδηροδρόμων και έναν τοπικό αξιωματούχο, έκανε λόγο για τουλάχιστον 18 νεκρούς και 55 τραυματίες.

Σύμφωνα με τον Μαχεσάρ, το επιβατικό τρένο Pakistan Express, με προορισμό την ανατολική πόλη Ραβαλπίντι και αφετηρία την νότια πόλη - λιμάνι Καράτσι, συγκρούστηκε με το λεωφορείο σε μια αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση στην πόλη Κάντρα.

Το τρένο έσυρε το λεωφορείο για αρκετά εκατοντάδες μέτρα τόνισε ένας αξιωματούχος των σιδηροδρομικών υπηρεσιών στο Xinhua, σημειώνοντας πως από τη σύγκρουση το λεωφορείο κόπηκε σε κομμάτια.

«Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 55 τραυματίστηκαν», είπε ο Ταρίκ Κολασί, εκτελεστικό διοικητικό στέλεχος των πακιστανικών σιδηροδρόμων στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Όλοι όσοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν ήταν επιβάτες του λεωφορείου», με εξαίρεση έναν βοηθό του οδηγού του τρένου, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, τόνισε.

Τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα είναι συχνό φαινόμενο στο Πακιστάν, μια χώρα που κληρονόμησε από το αποικιακό της παρελθόν υπό βρετανική κυριαρχία ένα τεράστιο δίκτυο σιδηροδρόμων. Κακώς συντηρημένο, τώρα γερασμένο μετά από δεκαετίες διαφθοράς, ανεπαρκούς διαχείρισης και έλλειψης επενδύσεων.

Στα τέλη Οκτωβρίου, τουλάχιστον 74 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κέντρο της χώρας από μια πυρκαγιά σε επιβατικό τρένο που προκλήθηκε από έκρηξη κυλίνδρων αερίου.

Μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο τρένα στην ίδια περιοχή άφησε 23 ανθρώπους νεκρούς τον Ιούλιο. Ο πρωθυπουργός Ιμράν Καν ζήτησε τότε «έκτακτα μέτρα για την αντιστροφή των επί δεκαετιών παραμελημένων σιδηροδρομικών υποδομών».