Κοινωνία

Αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο Έλληνας ναυτικός που ήταν όμηρος στο Τζιμπουτί (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Φανερά συγκινημένος ο Γιώργος Μπουγιούκας μίλησε στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" για την περιπέτειά του. Τι είπε για τους άλλους τρεις Έλληνες που παραμένουν στο Τζιμπουτί.

Στην Ελλάδα επέστρεψε τα ξημερώματα του Σαββάτου, μετά από 168 μέρες παραμονής του στο Τζιμπουτί της Αφρικής, ο Έλληνας Α΄ Μηχανικός του πλοίου "Πτολεμαίος", Γιώργος Μπουγιούκας, μετά από τις συντονισμένες προσπάθειες των υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εξωτερικών.

Φανερά συγκινημένος ο κ. Μπουγιούκας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» και τόνισε ότι είναι χαρούμενος που γύρισε, αλλά γύρισε με πολλά προβλήματα υγείας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το θέμα δεν έχει λυθεί καθώς έχουν μείνει στο Τζιμπουτί άλλοι τρεις Έλληνες, ωστόσο είπε πως «με την υπόσχεση του υπουργού Ναυτιλίας ελπίζουμε ότι θα γυρίσουν» και πρόσθεσε: «Θα συνεχίσω τον αγώνα για να γυρίσουν πίσω και οι άλλοι τρεις Έλληνες ναυτικοί».

Στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» μίλησε και η κόρη του κ. Μπουγιούκα η οποία περιέγραψε τον αγώνα που έδωσε, ώστε να επιστρέψει ο πατέρας της στην πατρίδα.





Νωρίτερα, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννης Πλακιωτάκης εξέφρασε την πλήρη ικανοποίηση του για την θετική αυτή εξέλιξη.

«Είχα δεσμευθεί», είπε ο κ. Πλακιωτάκης, «ότι οι Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονται στο Τζιμπουτί θα επαναπατρισθούν και πως οι προσπάθειες της κυβέρνησης μας σε καμιά περίπτωση δεν θα σταματήσουν μέχρι να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.

Η αρχή έγινε με την επιστροφή στην Ελλάδα του Γιώργου Μπουγιούκα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την επιστροφή του, αλλά δεν πανηγυρίζω. Έχουμε πολύ δουλειά ακόμη να κάνουμε μιας και υπάρχουν άλλοι τρεις Έλληνες ναυτικοί στο Τζιμπουτί, που πρέπει να επιστρέψουν πίσω στην Ελλάδα. Κατανοώ πλήρως την ανησυχία των οικείων τους και τους διαβεβαιώνω ότι εντείνουμε τις προσπάθειες ώστε να επαναπατριστούν και ο Δημήτρης Φάλκος, ο Δημήτρης Σιακάς και ο Εμμανουήλ Καμινάκης».