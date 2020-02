Πολιτική

Μεταναστευτικό: Έκτακτη σύσκεψη Μητσοτάκη με Υπουργούς

Σύσκεψη στο Μαξίμου για την κρίση στο Μεταναστευτικό. Οι τρεις άξονες.

Με δέσμη τριών αξόνων απαντά η ελληνική κυβέρνηση στις τελευταίες εξελίξεις στο προσφυγικό - μεταναστευτικό πρόβλημα:

Πρώτον, στέλνοντας σαφές μήνυμα στην Άγκυρα με την αυστηροποίηση της φύλαξης των συνόρων σε ξηρά και θάλασσα - χθες μάλιστα διεκόπη η λειτουργία του τελωνείου στις Καστανιές Έβρου.

Δεύτερον με την επιχείρηση διεθνοποίησης του προβλήματος, που εξελίχθηκε μέσα από τον μαραθώνιο τηλεφωνικών επαφών του πρωθυπουργού με ηγέτες της περιοχής, αλλά και Ευρωπαίους ηγέτες, στους οποίους εξήγησε τα δεδομένα των τελευταίων ωρών και με τους οποίους συμφώνησε στο τι μέλλει γενέσθαι.

Και τρίτον με τη σύγκληση της έκτακτης σύσκεψης που συγκαλεί για σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να αποτιμηθεί στο σύνολό της η κατάσταση και να χαραχθούν τα επόμενα βήματα της Αθήνας.

Στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις 09.00 σήμερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, θα συμμετάσχουν ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και εκπρόσωποι του Λιμενικού Σώματος.

Η μεγάλη εικόνα ανοίγει σε ένα σκηνικό πολυεπίπεδων εξελίξεων που ώθησαν τη χώρα μας «να αυστηροποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό -όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές- τη φύλαξη των συνόρων της σε ξηρά και θάλασσα».

Την ώρα που απροσδιόριστος αριθμός προσφύγων και μεταναστών συνέρρεε σε τουρκικά εδάφη κοντά στην ελληνοτουρκική μεθόριο ο πρωθυπουργός διατύπωνε αυστηρή προειδοποίηση και ενημέρωνε ευρωπαίους ηγέτες και το ΝΑΤΟ για την κατάσταση.

«Σημαντικός αριθμός μεταναστών και προσφύγων έχει συγκεντρωθεί σε μεγάλες ομάδες στα ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα και έχουν προσπαθήσει να εισέλθουν παράνομα στη χώρα. Θέλω να είμαι σαφής: δεν θα ανεχθούμε παράνομες εισόδους στην Ελλάδα. Αυξάνουμε την ασφάλεια στα σύνορα», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Τwitter ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε: «Η Ελλάδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα τραγικά γεγονότα στη Συρία και δεν θα υποστεί τις συνέπειες των αποφάσεων άλλων» καθώς και ότι «έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση».

Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε διαδοχικά με τη Γερμανίδα καγκελάριο, 'Ανγκελα Μέρκελ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ και τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και τους ενημέρωσε για τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει η Ελλάδα για τη φύλαξη των συνόρων της, μετά τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων ότι δεν θα μπορούν πλέον να αποτρέπουν τους πρόσφυγες από το να περνούν παρανόμως στη χώρα μας.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε επίσης αναλυτικά τους συνομιλητές του για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο Προσφυγικό μετά τις συγκρούσεις στο Ιντλίμπ και αντήλλαξαν απόψεις για τις δυνατότητες αντίδρασης που υπάρχουν.

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε επίσης τηλεφωνικά με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ.

Εν τω μεταξύ, τρία νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επισκέπτεται εκτάκτως από χθες ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιναύαρχο Θεόδωρο Κλιάρη. Ο υπουργός μετέβη αρχικά στη Λέσβο και στη συνέχεια, σύμφωνα με το πρόγραμμα, με πλοίο ανοιχτής θάλασσας θα μεταβεί σήμερα σε Χίο και Σάμο, προκειμένου να επιθεωρήσει τις τοπικές λιμενικές αρχές και να έχει συνάντηση με στελέχη του Λιμενικού Σώματος για το θέμα του προσφυγικού και την καλύτερη αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Άλλωστε από χθες, με εντολή του ενισχύθηκαν οι λιμενικές αρχές και των τριών αυτών νησιών.

Με βάση τον κανονικό προγραμματισμό ο πρωθυπουργός επρόκειτο να ανοίξει σήμερα τον κύκλο των επισκέψεών του στα τρία νησιά του βορείου Αιγαίου, Σάμο, Χίο και Λέσβο, που σηκώνουν το κύριο βάρος των μεταναστευτικών ροών. Οι επισκέψεις αυτές που μετατίθενται αλλά δεν ματαιώνονται, θα γίνουν με σκοπό την καλλιέργεια εποικοδομητικού κλίματος, στον απόηχο των ακραίων επεισοδίων που σημάδεψαν τις προηγούμενες μέρες την πρώτη φάση της υλοποίησης του κυβερνητικού σχεδίου για τη δημιουργία κλειστών δομών κι ενώ το δρόμο άνοιξε η συνάντηση του πρωθυπουργού με στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των νησιών, την Πέμπτη. Στο πλαίσιο αυτής τέθηκαν ανοιχτά όλα τα ζητήματα με κύριο μέλημα την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και αποφασίστηκαν μέτρα στήριξης των τοπικών κοινωνιών.