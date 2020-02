Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: Στόχος να ανασχεθεί κάθε νέο κύμα προσφύγων (βίντεο)

Το πλάνο της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό και τις προσφυγικές ροές. Τι θα γίνει στα νησιά με τις κλειστές δομές. Τα μέτρα για τον κορονοϊό.

Για την κατάσταση που επικρατεί στον Έβρο με την στάση της Τουρκίας αλλά και τα προβλήματα στα νησιά από το μεταναστευτικό, μίλησε αναλυτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», ενώ αναφέρθηκε και στο θέμα του κορονοϊού.

Στόχος της κυβέρνησης σύμφωνα με τον κ. Πέτσα είναι να ανασχεθεί κάθε νέο κύμα προσφύγων και τόνισε ότι η Ελλάδα επιμένει στην συμφωνία κοινής δήλωσης της ΕΕ με την Τουρκία. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τους ξένους ηγέτες για την κατάσταση και τόνισε ότι η χώρα προχωρά στην αυστηροποίηση της αποτροπής.

«Το να σπρώχνει ο Ερντογάν μαζικά μετανάστες στην Ελλάδα δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την κοινή δήλωση της ΕΕ με την Τουρκία», υπογράμμισε ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε ότι «στέλνουμε παντού το μήνυμα ότι θα φυλάξουμε τα σύνορά μας».

Όπως είπε αναπτύσσονται περισσότερα σκάφη του λιμενικού στα θαλάσσια σύνορα και σημείωσε ότι «πρέπει να είμαστε επιχειρησιακά έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την κατάσταση». «Πρόθεση μας είναι να κόψουμε τελείως τις προσφυγικές ροές», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για την κατάσταση στα νησιά του Βορείου Αιγαίου ο κ. Πέτσας τόνισε ότι ένας από τους άξονες του σχεδίου της κυβέρνησης είναι οι κλειστές δομές. «Θα ανοίξουν οι κλειστές δομές και θα κλείσουν οι άναρχες» τόνισε και πρόσθεσε ότι «όσο πιο γρήγορα προχωρήσουμε θα αντιμετωπιστεί η σημερινή θλιβερή κατάσταση στα νησιά. Είναι προς το συμφέρον των νησιωτών». «Δεν είναι ρεαλιστικό να μην υπάρχουν κλειστές δομές» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για τα όσα συνέβησαν μεταξύ κατοίκων και ΜΑΤ ο κ. Πέτσας τόνισε ότι «κανένας δεν είναι ευχαριστημένος με τις εικόνες που είδαμε στα νησιά».

Σχετικά με τον κορονοϊό και τα κρούσματα που υπάρχουν στην Ελλάδα ο κ. Πέτσας τόνισε ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες στην χώρα είναι σε εγρήγορση και πρόσθεσε ότι «όσο κλιμακώνεται το θέμα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες».

Ξεκαθάρισε ότι αναστέλλονται οι σχολικές εκδρομές στο εξωτερικό, όπως ανεστάλησαν και οι καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Σημείωσε ότι η κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις με τις υποδείξεις του ΕΟΔΥ και τόνισε ότι «είμαστε έτοιμοι και για το χειρότερο δυνατό σενάριο»..