Κορονοϊός: Στην Ελλάδα οι μαθητές από το Λονδίνο (εικόνες)

Στην Αθήνα επέστρεψαν αργά το βράδυ της Παρασκευής οι μαθητές του Κολλεγίου Αθηνών που είχαν πάει σε εκδρομή στο Λονδίνο, με την κόρη της 40χρονης γυναίκας που βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.



Όπως έγινε γνωστό, οι μαθητές μεταφέρθηκαν αρχικά στο υγειονομείο του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» και από τα συνολικά 98 παιδιά που εξετάστηκαν τουλάχιστον πέντε παρουσίαζαν βήχα και πυρετό.



Οι γονείς των παιδιών είναι σε άμεση συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ για τα επόμενα βήματα. Αν δηλαδή νοσηλευτούν σε νοσοκομείο αναφοράς ή θα παραμείνουν στο σπίτι τους και θα δώσουν από εκεί δείγμα προκειμένου να εξεταστούν για κορονοϊό.



Ωστόσο, στο Λονδίνο θα παραμείνει η κόρη της 40χρονης γυναίκας, η οποία νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Αττικόν».



Πέρα από την κόρη της 40χρονης, στο Λονδίνο παρέμεινε ένας ακόμη μαθητής. Και για τους δύο μαθητές αναμένονται τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων για κορονοϊό από το βρετανικό σύστημα υγείας.