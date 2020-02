Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Συναγερμός για πιθανό κρούσμα στα Χανιά (εικόνες)

Το άτομο είχε ταξιδέψει στην Ιταλία. Μεταφέρθηκε στον ειδικό θάλαμο του νοσοκομείου. Καρέ – καρέ η μεταφορά 25χρονου στο νοσοκομείο Χανίων.

Ένας άνδρας 25 ετών, έφτασε στο νοσοκομείο Χανίων, το πρωί της Παρασκευής, με συμπτώματα κορονοϊού και υποβάλλεται σε εξετάσεις, ενώ έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο νεαρός, ταξίδεψε στην Ιταλία, τις προηγούμενες ημέρες, ενώ είναι το πρώτο ύποπτο κρούσμα που διαχειρίζεται το νοσοκομείο Χανίων.

Ο 25χρονος προσήλθε μόνος του στο νοσοκομείο Χανίων. Τον έβαλαν σε καραντίνα εκτός κτιρίου και, εν συνεχεία, ασθενοφόρο, με τραυματιοφορείς που φορούσαν ειδικές στολές, τον μετέφεραν στον ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο των επειγόντων.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιθανόν να χρειαστεί για να βγουν σε δύο 24ωρα.

Πηγή: flashnews.gr