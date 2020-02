Κοινωνία

Δήμαρχος Ορεστιάδας στον ΑΝΤ1: 6.000 άνθρωποι βρίσκονται στα σύνορα με την Τουρκία (βίντεο)

Έκρυθμη είναι η κατάσταση στα σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας, σύμφωνα με τον Βασίλη Μαυρίδη.