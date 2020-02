Αθλητικά

Νίκη των Μπακς και νέο ρεκόρ ο Giannis

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο "Greek Freak" έφτασε σε ένα ακόμα ρεκόρ στο ΝΒΑ. Τι απάντησε στον Χάρντεν.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημειώνοντας 32 πόντους σε 27 λεπτά, στη νίκη των Μπακς με 133-86 επί των Θάντερ, έφτασε σε ένα ακόμα ρεκόρ στο ΝΒΑ, μιας και κατάφερε να πετύχει σε εννέα παιχνίδια, 30+ πόντους σε λιγότερα από 30 λεπτά.

Σε μία νίκη, που επέτρεψε στην ομάδα του Μιλγουόκι να φτάσει σε ρεκόρ 51-8.

«Εάν μου το έλεγε κάποιος πριν από δύο,τρία χρόνια ότι θα φτάναμε σε 51-8 δεν θα το πίστευα», είπε ο Έλληνας σούπερ σταρ μετά το τέλος της αναμέτρηση με την ομάδα της Οκλαχόμα.

Ο 25χρονος αστέρας MVP του 2019, έχει κατά μέσο όρο 29,7 πόντους, 13,7 ριμπάουντ, 5,8 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 1,1 κοψίματα ανά παιχνίδι.

Απομένουν ακόμα 23 παιχνίδια της κανονικής περιόδου, για να βελτιώσει περισσότερο τα δικά του ρεκόρ αλλά και να βοηθήσει τον Μιλγουόκι να φτάσει play-off για την τέταρτη σεζόν στη σειρά.

Ο Αντετοκούνμπο πάντως, απάντησε και στον Χάρντεν, ο οποίος σε συνέντευξή του στο ESPN είχε πει «μακάρι να ήμουν 2μ10, να μπορούσα να τρέχω και απλά να καρφώνω».

«Εγώ απλά προσπαθώ να κάνω την δουλειά μου, η οποία είναι να κερδίζω αγώνες και να γυρίζω στο σπίτι μου, στην οικογένεια μου και στο παιδί μου. Αλλά στο τέλος της ημέρας, αν αυτό πιστεύει, αυτό πιστεύει. Δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό. Εγώ θέλω να μένω συγκεντρωμένος στον στόχο μου», είπε ο Giannis για να προσθέσει: «Το παιχνίδι μου δεν βασίζεται μόνο στη δύναμη. Ήρθα όταν ήμουν 18 χρονών. Προφανώς και πρέπει να είσαι δυνατός, όπως έκαναν σπουδαίοι παίκτες, όπως ο Λεμπρόν, ο Τζόρναν, ο Κόμπι, ο Σακίλ, που ήταν πολύ δυναμικοί στο παιχνίδι τους».