Κοινωνία

Καθαρά Δευτέρα: Τι καιρό θα κάνει το τριήμερο

Με τι καιρό θα γίνει η έξοδος και η επιστροφή των εκδρομέων και με τι καιρό θα πετάξουμε χαρταετό;

Οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες που εκδηλώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, γρήγορα θα σταματήσουν, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν σήμερα καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, βαθμιαία πυκνότερες.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, με την ένταση τους να φτάνει στο μετεωρολογικό σταθμό της Ασπροβάλτας Θεσσαλονίκης τα 103 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ στα Ψαρά και στη Σκύρο τα 95 χλμ/ώρα, βαθμιαία μέσα στη μέρα θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα αναμένονται καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, με εξαίρεση τα δυτικά, όπου την Καθαρά Δευτέρα προβλέπονται τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα θα πνέουν γενικά από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και την Κυριακή στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει την Κυριακή τους 14-16 βαθμούς, ενώ την Καθαρή Δευτέρα θα σημειώσει μικρή άνοδο.