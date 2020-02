Κοινωνία

Φωτιά στο κέντρο της Αθήνας

Φωτιά σε κτήριο σήμανε συναγερμό. Στο σημείο δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από εκδήλωση φωτιάς σε ακατοίκητο κτήριο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Ζωοδόχου Πηγής.

Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένα άτομα εντός του φλεγόμενου σπιτιού.