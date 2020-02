Life

Ναταλία Δραγούμη: Φέτος θα κάνω θέατρο, εκπομπή, σήριαλ (βίντεο)

Η Ναταλία Δραγούμη μιλά στην εκπομπή, "Πρωινοί Τύποι" για τον ρόλο της στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1, "Γυναίκα χωρίς όνομα" και την ανατρεπτική θεατρική παράσταση "Προσοχή, ο φίλος δαγκώνει" στην οποία πρωταγωνιστεί.