Κόσμος

Ερντογάν: Μέχρι 30.000 μετανάστες μπορεί να περάσουν σήμερα τα σύνορα

Ο Τούρκος Πρόεδρος απειλεί ότι θα αφήσει τα σύνορα με την Ευρώπη ανοικτά και επέκρινε την ΕΕ ότι δεν βοήθησε την Άγκυρα να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό βάρος.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι ζήτησε από τη Ρωσία «να φύγει από τον δρόμο μας» στη Συρία στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε χθες Παρασκευή με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είπα στον Πούτιν: “ Τι κάνετε εκεί κάτω; Αν θέλετε να εγκαταστήσετε μία βάση, κάντε το, αλλά φύγετε από τον δρόμο μας», δήλωσε ο Ερντογάν σε ομιλία του από την Κωνσταντινούπολη, ενώ υπογράμμισε ότι οι συριακές δυνάμεις «θα πληρώσουν το τίμημα» των επιθέσεών τους εναντίον του τουρκικού στρατού.

«Το συριακό ζήτημα δεν είναι σε καμία περίπτωση (στρατιωτικό) στοίχημα ή επιθυμία να επεκτείνουμε τα σύνορά μας. Πήγαμε εκεί όχι έπειτα από πρόσκληση του (Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ) Άσαντ, αλλά έπειτα από πρόσκληση του συριακού λαού. Και μέχρι ο λαός να μας ζητήσει να φύγουμε, δεν θα αποχωρήσουμε από εκεί. Είπα στον Πούτιν: “ Άφησέ μας πρόσωπο με πρόσωπο με το (συριακό καθεστώς) και θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο», τόνισε ο Ερντογάν.

Εξάλλου ο Τούρκος πρόεδρος προειδοποίησε ότι η χώρα του «δεν μπορεί να αντιμετωπίσει» ένα νέο κύμα προσφύγων από τη Συρία και επεσήμανε ότι θα αφήσει τα σύνορα με την Ευρώπη ανοικτά, επικρίνοντας την ΕΕ ότι δεν βοήθησε επαρκώς την Άγκυρα να αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό βάρος.

«Λέμε εδώ και καιρό ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δεχόμαστε τέτοιους αριθμούς προσφύγων», υπογράμμισε ο Ερντογάν.

«Μας υποσχεθήκατε βοήθεια, αλλά δεν κάνετε τίποτα, οπότε ανοίξαμε χθες τα σύνορά μας», πρόσθεσε απευθυνόμενος στους Ευρωπαίους ο Τούρκος πρόεδρος.

«Περίπου 18.000 μετανάστες έχουν ήδη περάσει και σήμερα ο αριθμός θα είναι 25.000 με 30.000 και δεν θα κλείσουμε τις πόρτες μας διότι η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της», κατέληξε.

ΟΗΕ: Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις εξελίξεις στη Συρία

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αναμένεται να συγκληθεί εκτάκτως για να εξετάσει τις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, ανακοίνωσαν διπλωμάτες.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί έπειτα από αίτημα των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Εσθονίας και της Δομινικανής Δημοκρατίας, διευκρίνισε.

Πρόσφυγες στην Τουρκία κατευθύνονται σήμερα στα ευρωπαϊκά σύνορα μετά τη δήλωση αξιωματούχου ότι τα σύνορα είναι ανοιχτά, μια αντίδραση στην κλιμάκωση του πολέμου στη Συρία όπου 33 Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν από τις υποστηριζόμενες από τη Ρωσία συριακές κυβερνητικές δυνάμεις.