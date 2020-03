Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Οι επικίνδυνες ηλικίες και το φύλο με τα περισσότερα κρούσματα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο από τον φονικό ιό. Τι ρόλο παίζει ηλικία και φύλο.

Οι ηλικιωμένοι ή όσοι πάσχουν από υποκείμενες, χρόνιες νόσους - όπως διαβήτης, υπέρταση ή άσθμα - είναι πιο ευάλωτοι στην επιδημία του νέου κορονοϊού, με τους περισσότερους θανάτους να έχουν καταγραφεί στους άνδρες.

Από τον Δεκέμβριο όταν πρωτοεμφανίστηκε στην Κίνα η ασθένεια covid-19 έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 2.800 ανθρώπων σε σύνολο 83.000 ανθρώπων που έχουν μολυνθεί σε τουλάχιστον 53 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα είναι ελαφρά ή μέτρια (βήχας, πυρετός, αδυναμία…), όμως στις πιο σοβαρές περιπτώσεις οι ασθενείς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, να εμφανίσουν σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια, ακόμη και πολυοργανική ανεπάρκεια η οποία μπορεί να επιφέρει τον θάνατο.

Κατά μέσο όρο το ποσοστό θνησιμότητας είναι μικρό και παρόλο που δεν είναι γνωστό με ακρίβεια, εκτιμάται σε 1% με λίγο πάνω από 3%. Ποσοστό σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό της εποχικής γρίπης (γύρω στο 0,1%), αλλά μικρότερο από προηγούμενες επιδημίες άλλων κορωνοϊών, πολύ πιο μεταδοτικών, όπως ο MERS (αναπνευστικό σύνδρομο Μέσης Ανατολής) με ποσοστό 34,5% και ο SARS (Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο) με 9,6%.

Ωστόσο κάποιες πληθυσμιακές ομάδες κινδυνεύουν περισσότερο, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία.

Η πιο ολοκληρωμένη ανάλυση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής δημοσιεύθηκε στις 17 Φεβρουαρίου από τις κινεζικές αρχές και στη συνέχεια στις 24 Φεβρουαρίου από το αμερικανικό ιατρικό περιοδικό Jama και δείχνει ότι το ποσοστό θνησιμότητας αυξάνει με την ηλικία.

Σε περίπου 45.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα το μέσο ποσοστό θνησιμότητας είναι 2,3%. Όμως δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι μεταξύ παιδιών κάτω των 10 ετών. Ως την ηλικία των 39 ετών το ποσοστό θνησιμότητας είναι 0,2% και περνά στο 0,4% για όσους είναι 40-49 ετών. Στη δεκαετία 50-59 φτάνει το 1,3%, αυξάνει στο 3,6% για όσους είναι 60-69 ετών και για τους άνω 70 ετών φτάνει το 8%. Μάλιστα σε όσους είναι άνω των 80 ετών το ποσοστό θνησιμότητας ξεπερνά το 14%.

Δεν υπάρχουν παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ των παιδιών προκαλεί ερωτήματα στους ειδικούς, καθώς τα μικρά παιδιά και τα βρέφη θεωρείται συνήθως ότι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Άλλο χαρακτηριστικό της covid-19 είναι ότι οι άνδρες έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να πεθάνουν λόγω του νέου κοροναϊού σε σχέση με τις γυναίκες. Αν και αποτελούν το 51,4% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, οι άνδρες αποτελούν τα δύο τρίτα των θανάτων (63,8%).

Αυτό εξηγείται «τουλάχιστον εν μέρει» από το πιο αυξημένο ποσοστό καπνιστών μεταξύ των ανδρών, επισημαίνει ο Σεσίλ Βιμπού επιδημιολόγος στο Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ, καθώς το κάπνισμα είναι μεταξύ των επιβαρυντικών παραγόντων.

Εξάλλου υπάρχουν διαφορές στη συμπεριφορά του ανοσοποιητικού συστήματος των ανδρών και των γυναικών.

Τα στατιστικά στοιχεία από την Κίνα αναφέρουν και άλλους επιβαρυντικούς παράγοντες, όπως υποκείμενες χρόνιες παθήσεις.

Το ποσοστό θνησιμότητας αυξάνει στο 6,3% για παράδειγμα για τους ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες αναπνευστικές νόσους. Επίσης φτάνει το 10,5% για τους ασθενείς με καρδιαγγειακά προβλήματα και το 7,3% για τους διαβητικούς.

Οι ασθενείς με υπέρταση ή καρκίνο παρουσιάζουν επίσης αυξημένα ποσοστά θνησιμότητας (6% και 5,6% αντίστοιχα), ενώ το ποσοστό πέφτει στο 0,9% για τους υγιείς ανθρώπους.

Ωστόσο οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι οι άνθρωποι που δεν ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου δεν θα πρέπει να θεωρούν ότι εξαιρούνται από τα προληπτικά μέτρα προστασίας που συστήνονται.