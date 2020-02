Οικονομία

Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές το τριήμερο

Η ανακοίνωση της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου και την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Αυτό ανακοίνωσε η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) προκειμένου να προγραμματίσουν οι καταναλωτές τις αγορές τους για το τριήμερο της Αποκριάς.

Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Δημήτρης Μουλάτος δήλωσε: «στις λαϊκές αγορές της γειτονιάς οι καταναλωτές ξέρουν ότι μπορούν να νοιώθουν σίγουροι για τη φρεσκάδα όλων των προϊόντων που προμηθεύονται. Άλλωστε δεκαετίες τώρα έχουμε οικοδομήσει με τους καταναλωτές μία μοναδική σχέση εμπιστοσύνης. Κι αυτό γιατί γνωρίζουν όλοι τον πωλητή – άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τον πάγκο της λαϊκής αγοράς».