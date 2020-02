Κοινωνία

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης πρώην Πειραιώς Καλλίνικος

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Μητροπολίτης πρώην Πειραιώς Καλλίνικος έκλεισε για πάντα τα μάτια του ύστερα από σύντομη νοσηλεία. Αφήνει πίσω του πλούσιο έργο.

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης πρώην Πειραιάς Καλλίνικος. Ο ιδρυτής της μοναστικής αδελφότητας «Χρυσοπηγή» και πνευματικός πατέρας του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών, ύστερα από σύντομη νοσηλεία.

Ο κατά κόσμον Κωνσταντίνος Καρούσος, γεννήθηκε στο Βαρθολομιό Ηλείας το 1926. Έζησε στην Πάτρα όπου το 1948 ξεκίνησε να διδάσκει ως κατηχητής. Διάκονος χειροτονήθηκε το 1956 και Πρεσβύτερος το 1959. Το 1957 αρχίζει τις σπουδές του στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από την οποία και αποφοίτησε.

Παράλληλα την ίδια εποχή εγκαθίσταται σε διαμέρισμα στο Παγκράτι, όπου συγκατοικούσε με τον Αθανάσιο Λενή, μετέπειτα Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας και με τον μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, Χρήστο Παρασκευαΐδη. Το 1961 η μικρή αδελφότητα εγκαταστάηκε στη Μονή Βαρλαάμ των Μετεώρων, της οποίας ορίζεται ηγούμενος. Μετά από παραμονή δύο ετών, και αφού πρώτα αναστήλωσε εκ βάθρων τη Μονή ο Καλλίνικος και η αδελφότητα του, επιστρέφουν στην όπου 1967 τοποθετήθηκε καθηγητής του φροντιστηρίου κατηχητών και γενικός διευθυντής των κατηχητικών σχολείων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, θέση στην οποία παρέμεινε μέχρι και το 1980.

Το 1973 ίδρυσε μαζί με τους αρχιμανδρίτες πλέον Αμβρόσιο και Χριστόδουλο τη Μονή της Παναγίας «Χρυσοπηγής», της οποίας και ορίστηκε ηγούμενος.

Το 1975 εξελέγη Τιτουλάριος Μητροπολίτης Ρωγών, αναλαμβάνοντας παράλληλα την διεύθυνση της Αποστολικής Διακονίας.

Στις 12 Ιανουαρίου του 1978 εξελέγη από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος Μητροπολίτης Πειραιώς.

Κατά την παραμονή του στον θρόνο της Μητρόπολης Πειραιά, ο Καλλίνικος ίδρυσε κατηχητικά σχολεία, εκκλησιαστικό βιβλιοπωλείο, γηροκομείο, παιδικούς σταθμούς και δημοτικό σχολείο ενώ δημιούργησε οργανωμένα συσσίτια για απόρους πολίτες.

Σταθμός στην ποιμαντορία του, η ίδρυση του ραδιοφωνικού σταθμού «Πειραϊκή Εκκλησία».

Στις 4 Φεβρουαρίου 2006 υπέβαλε στον πνευματικό του υιό, Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, την παραίτησή του επικαλούμενος λόγους υγείας.

Μετά την παραίτηση του από τον θρόνο του, ο μακαριστός μητροπολίτης επέδειξε αξιοσημείωτη συμπεριφορά αποφεύγοντας κάθε αναφορά στα της τοπικής Εκκλησίας που επί 28 χρόνια διακόνησε, την οποία δεν επισκέφθηκε ξανά έκτοτε.

Η μόνη φορά που βρέθηκε σε χώρο εκκλησιαστικής διοίκησης ήταν τον προηγούμενο Οκτώβριο όταν προκειμένου να συγχαρεί τον νέο γενικό διευθυντή της ΕΚΥΟ αρχιμανδρίτη Νικόδημο Φαρμάκη ο οποίος είναι πνευματικό του παιδί, επισκέφθηκε το συνοδικό μέγαρο της Μονής Πετράκη.

Το 2019 παραιτήθηκε από την θέση του ηγουμένου της Μονής της Παναγίας Χρυσοπηγής.

Πηγή: orthodoxia.info