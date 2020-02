Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης: Ήμασταν έτοιμοι για την αντιμετώπιση του κοροναϊού

"Έχουμε σχέδιο. Προφανώς ετοιμαζόμαστε και για τις επόμενες φάσεις εξάπλωσης του ιού", τόνισε ο Πρωθυπουργός σε σύσκεψη στο Μαξίμου.

«Κατ' αρχάς θέλω να πω και δημόσια συγχαρητήρια για όλη τη δουλειά που έχει γίνει. Νομίζω έχουμε αντιμετωπίσει αυτή την κρίση με τον μέγιστο δυνατό επαγγελματισμό. Έχουμε δείξει ότι ήμασταν έτοιμοι. Έχουμε σχέδιο. Προφανώς ετοιμαζόμαστε και για τις επόμενες φάσεις εξάπλωσης του ιού», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του στην έκτακτη συνεδρίαση για την αντιμετώπιση του κοροναϊού που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Αλλά θέλω για άλλη μία φορά να τονίσω πόσο σημαντικό είναι όλοι να ακολουθούν τις συμβουλές των ειδικών. Το μήνυμα είναι πάρα πολύ σαφές, πρέπει να φτάσει σε κάθε σπίτι: Να δείχνουμε ψυχραιμία και να γνωρίζουμε βέβαια -όπως έχετε πει πολλές φορές- ότι μπορεί μεν να είμαστε στην αρχή αλλά μιλάμε για μία ασθένεια η οποία δεν έχει ουσιαστικά διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά της γρίπης. Κατά συνέπεια δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με υπερβολικό πανικό», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

Κυβερνητικές πηγές τόνιζαν ότι από τα 153 ύποπτα περιστατικά που συνδέονται με τα τέσσερα κρούσματα δεν βρέθηκε κανένα θετικό.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για τον συντοντονισμό του κυβερνητικού έργου Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας για τον κοροναϊό και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΟΔΥ, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας.