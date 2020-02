Κοινωνία

Πυροβολισμός με τραυματία έξω από το σπίτι πρώην υπουργού

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Από το Αρχηγείο της Αστυνομίας έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Ένα περίεργο περιστατικό με τον τραυματισμό γυναίκας μετά από πυροβολισμό που προήλθε από όπλο αστυνομικού που βρισκόταν σε φύλαξη σπίτι πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφηκε τα ξημερώματα.



Ο αστυνομικός, ηλικίας 50 ετών, φέρετε να έβαλε κατά της γυναίκας κάτω από άγνωστες συνθήκες με αποτέλεσμα να την τραυματίσει στο πόδι, σύμφωνα με το lawandorder.gr.



Μάλιστα η γυναίκα μετέβη με ίδια μέσα σε νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.



Την διερεύνηση του συμβάντος έχει αναλάβει το εσωτερικών υποθέσεων προκειμένου να διαπιστωθεί αν ο πυροβολισμός ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος ή στοχευμένης ενέργειας.