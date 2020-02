Κοινωνία

Εξάρχεια: Οι ληστές που είχαν “ρημάξει” την περιοχή (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στη δημοσιότητα έδωσε η Αστυνομία τα στοιχεία και τις φωτογραφίες των αδίστακτων ληστών.

Τα στοιχεία των 15 αλλοδαπών που αποτελούσαν σπείρα ληστών η οποία δρούσε στην περιοχή των Εξαρχείων έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ, κατόπιν σχετικής Διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με Τμήμα Ασφαλείας Εξαρχείων η σπείρα έκανε "χτυπήματα" τουλάχιστον κατά το τελευταίο εξάμηνο, με 18 εξ αυτών να έχουν εξιχνιαστεί.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, η σπείρα είχε διαρκή δράση, με διαφορετική σε κάθε περίπτωση σύνθεση ομάδας και εναλλαγή ρόλων. Οι εγκληματικές τους πράξεις χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτερη θρασύτητα και βιαιότητα. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα άλλαζαν την εξωτερική τους εμφάνιση, κυρίως με διαφορετικό κούρεμα και βάψιμο των μαλλιών τους.

Επιπλέον και κατά την προσφιλή τους τακτική, στις περιπτώσεις συλλήψεώς τους, δήλωναν διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας, εθνικότητα και ημερομηνία γέννησης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τους:

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, "η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ευχερέστερη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων, καθώς και για τη διερεύνηση της συμμετοχής αυτών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-3603322 του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων και 210-6411111 της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας."