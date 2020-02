Αθλητικά

“Θύμα” του κορονοϊού το ντέρμπι Γιουβέντους - Ίντερ

Ο κορονοϊός «χτύπησε» το ιταλικό ποδόσφαιρο. Αναβλήθηκαν πέντε αγώνες υπό τον φόβο της εξάπλωσης του ιού. Πότε θα γίνουν.

Η ιταλική Lega αποφάσισε την αναβολή, για τις 13 Μαΐου, και των πέντε αγώνων, ανάμεσά τους και το ντέρμπι μεταξύ Γιουβέντους και Ίντερ, που είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν πίσω από κλειστές πόρτες, εξαιτίας του κορονoϊού.

«Δεδομένης της σειράς των επειγόντων ρυθμιστικών παρεμβάσεων της κυβέρνησης σε αυτή την έκτακτη κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, ο πρόεδρος της Lega Serie A ανακοινώνει την αναβολή των αγώνων της έβδομης αγωνιστικής του δευτέρου γύρου, που ήταν να διεξαχθούν χωρίς φιλάθλους: Γιουβέντους-Ίντερ, Μίλαν–Τζένοα, Πάρμα-ΣΠΑΛ, Σασουόλο-Μπρέσια, Ουντινέζε-Φιορεντίνα. Κατά συνέπεια, ο τελικός του ιταλικού κυπέλλου θα προγραμματιστεί για την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Χθες ο Υπουργός Αθλητισμού Βιτσέντζο Σπανταφόρα συναντήθηκε πρώτα με την αντιπροσωπεία της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, με τη Lega και με τον πρόεδρο της CONI (Ολυμπιακή επιτροπή της Ιταλίας) Τζιοβάνι Μαλαγκό.

Επιλέχθηκε η λύση της αναβολής προκειμένου να «αποφευχθεί η ιδέα εξαναγκασμού της αγαπημένης αθλητικής παράστασης της χώρας με μια αφύσικη ατμόσφαιρα. Το Γιουβέντους-Ίντερ θα έχει ένα τηλεοπτικό ακροατήριο 170 χωρών, παρουσιάζοντας αναπόφευκτα την εικόνα μιας Ιταλίας που εξακολουθεί να είναι υπό επίθεση εξαιτίας του κορονoϊού», όπως ανέφερε από το πρωί η ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport.