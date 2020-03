Καιρός

Καιρός: Ήλιος και ζέστη την Κυριακή

Η πρόγνωση του καιρού αναλυτικά για κάθε περιοχή. Πού και πότε αναμένονται ήπια φαινόμενα.

Γενικά αίθριος καιρός θα είναι ο καιρός την Κυριακή. Τη νύχτα στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Εξασθένηση των βοριάδων στα ανατολικά με βαθμιαία επικράτηση νοτίων ανέμων, που το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά 6 μποφόρ. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα στα δυτικά και βόρεια τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ασθενείς και βαθμιαία νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι αρχικά αίθριος. Βαθμιαία στα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις που τις βραδινές ώρες θα αυξηθούν και τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ασθενείς και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα νότια από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο θα είναι κατά τόπους 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς και βαθμιαία νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 και στα νότια 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 0 (μηδέν) έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια αρχικά βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και σταδιακά μετά το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Στα νότια βορειοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Την Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, με τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Μακεδονία μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα πελάγη 6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.