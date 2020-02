Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Πρωτομηνιά αύριο και ο Μάρτης μπαίνει χαμογελαστός, ανοιξιάτικος και με υψηλές θερμοκρασίες. Καιρός ό,τι πρέπει για την αύξηση των ασθενειών των φυτών σας.

Για αύριο τελευταία Κυριακή της Αποκριάς, περιμένουμε γενικά αίθριο ουρανό και μόνο στα βορειοδυτικά, νεφώσεις που θα πυκνώσουν και την νύχτα θα βρέξει στην Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία σε άνοδο θα κυμανθεί στα βόρεια από -2 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από -1 έως 18 και νοτιότερα από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Νοτιάδες 3 με 5 θα πνέουν στο βόρειο Ιόνιο, έως 6 μποφόρ και βορειοδυτικοί στο Καρπάθιο μέχρι 4 με 6 μποφόρ.

Ο καιρός σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για αγρότες

«Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου, Θεσσαλονίκης, διαπιστώνει την ύπαρξη εξώασκου στη Ροδακινιά . Σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στο νομό Πέλλας, εντοπίστηκαν υπερπρώιμες ποικιλίες, σε μικρό ποσοστό, να βρίσκονται στην έναρξη του σταδίου C, ενώ στις περισσότερες περιοχές οι ποικιλίες βρίσκονται στο στάδιο της διόγκωσης των οφθαλμών.

Οι πρωτογενείς μολύνσεις γίνονται από το στάδιο της έκπτυξης των νεαρών φύλλων με σταγόνα νερού (βροχή ή πολύ υψηλή υγρασία τουλάχιστον για 2-3 ημέρες), σε θερμοκρασία 10-20C. Κάτω από 7C ο μύκητας δεν αναπτύσσεται.

• Σε αρκετές περιοχές ύστερα από τις σύντομες βροχοπτώσεις, αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας και υψηλά ποσοστά υγρασίας. Οριακές για μολύνσεις θερμοκρασίες αναμένονται να επικρατήσουν στις περισσότερες περιοχές.

• Συνιστάται επιμελής έλεγχος των ποικιλιών για διαπίστωση της διόγκωσης των οφθαλμών, με στόχο να γίνει επέμβαση στο στάδιο αυτό και οπωσδήποτε πριν φανεί πράσινη βλάστηση. Στις υπερπρώιμες ποικιλίες απαιτείται άμεσα επέμβαση.

• Η επέμβαση κρίνεται απαραίτητη εάν είχαν παρατηρηθεί συμπτώματα τις δύο προηγούμενες χρονιές (τα σπόρια διατηρούν την βλαστική τους ικανότητα και πέρα από δύο χρόνια).

• Η επέμβαση αυτή αποβλέπει στην νέκρωση των διεσπαρμένων επάνω στα δέντρα ασκοσπορίων και βλαστοσπορίων.

Σε αγροκτήματα που καλλιεργούνται ταυτόχρονα ποικιλίες διαφορετικής πρωιμότητας, ο πρώτος ψεκασμός να γίνει κοντά στο στάδιο «Β» της πρωιμότερης ποικιλίας και να επαναληφθεί όταν οι οψιμότερες ποικιλίες φτάσουν στο κατάλληλο στάδιο επέμβασης.

• Δεύτερη εφαρμογή μπορεί να απαιτηθεί εάν παραταθεί η διάρκεια της διόγκωσης των οφθαλμών.

Η επέμβαση αυτή καταπολεμά αποτελεσματικά και το ΚΟΡΥΝΕΟ .

Κατά την επιλογή του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρμογής

Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών Γεωπόνων».

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για τους αγρότες από τον Τάσο Αρνιακό: